Mauricio Pochettino sobre posibilidad de dirigir al Manchester United: “Estoy feliz en París”

Tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer del banquillo del Manchester United, el nombre del posible sustituto ha venido sonando en Inglaterra. Uno de ellos es el del actual técnico del PSG, Mauricio Pochettino, que según diarios ingleses - como Daily Mail y The Mirror - no estaría del todo contento en Francia, por lo que la oferta de los diablos rojos sería tentadora.

Al respecto, durante una conferencia de prensa previa al duelo entre los parisinos y el Manchester City por la Champions League, el estratega argentino fue consultado por estas especulaciones, pero descartó las versiones que indican una estancia incómoda en Francia.

“Estoy bien en París. Conozco bien la ciudad, tanto como jugador como entrenador, he vivido siempre este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir, si me lo preguntas, es que estoy feliz en París”, sostuvo.

PUEDES VER: Lionel Messi señala qué equipos son candidatos para ganar la Champions League

En esta misma línea, el estratega de 49 años minimizó las especulaciones y señaló que en el mundo del fútbol es usual relacionar futbolistas y técnicos con otros clubes, en este tipo de situaciones.

“No soy un bebé. He gastado toda mi vida jugando al fútbol y ahora más de 12 años entrenando. Estamos en un negocio en el que los rumores están ahí, los comprendo, a veces de forma positiva, otros de forma negativa. Tenemos que vivir con los rumores”, manifestó.

Finalmente, Mauricio Pochettino recalcó que ahora solo piensa en el PSG y en su partido próximo, que será ante el Manchester City, por el grupo A de la Champions League.

“No tenemos que hablar de ello, porque tengo respeto al PSG. Y lo que hace otro equipo no es mi responsabilidad. Saben muy bien que todo lo que se dice ahora está fuera de contexto”, concluyó.

Recordemos que el entrenador argentino tiene contrato vigente con el club parisino hasta junio de 2023, por lo que su salida no sería nada sencilla.

PSG vs. Manchester City: tabla de posiciones