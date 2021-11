Lakers vs. Knicks EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el juego de la NBA?

Lakers vs. Knicks se enfrentan HOY EN VIVO ONLINE GRATIS desde el Madison Square Garden de Manhattan sin LeBron James por la temporada regular de la NBA. La transmisión del juego será EN DIRECTO por internet vía TNT y NBA League Pass a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el punto a punto irá a través de La República Deportes.

‘El Rey’ fue suspendido un encuentro por las autoridades del básquet estadounidense por la terrible falta cometida a Isaiah Stewart en el partido entre Los Angeles Lakers y Detroit Pistons. El pívot del cuadro de Michigan fue sancionado con dos jornadas, pese a que él fue quien recibió el codazo, pero se descontroló y quiso pegarle a James.

Lakers vs. Knicks: ficha del juego

Lakers vs. Knicks NBA ¿Cuándo juega? Hoy, martes 23 de noviembre ¿Dónde? Madison Square Garden de Manhattan ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TNT y NBA League Pass

¿A qué hora juega Lakers vs. Knicks por la NBA?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. ( PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 1.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Lakers vs. Knicks EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: NBA League Pass

Argentina: NBA League Pass

Estados Unidos: TNT, Spectrum SportsNet y NBA League Pass.

Colombia: NBA League Pass

México: NBA League Pass

Chile: NBA League Pass

Costa Rica: NBA League Pass

Uruguay: NBA League Pass

Paraguay: NBA League Pass

Bolivia: NBA League Pass

Venezuela: NBA League Pass

Lakers vs. Knicks EN VIVO por NBA League Pass

La contienda de este miércoles también los podrás disfrutar ONLINE por INTERNET a través de las App NBA League Pass. A este aplicativo solo podrás ingresar pagando una suscripción para que obtengas un usuario y contraseña.

¿Dónde se jugará el partido de Lakers vs. Knicks?

El lugar donde se disputará el Lakers vs. Knicks por la temporada regular de la NBA es en el Estadio de Madison Square Garden, ubicado en el distrito de Manhattan, ciudad y estado de Nueva York, Estados Unidos.

¿Dónde ver Lakers vs. Knicks EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Knicks, puedes ingresar al portal de NBA League Pass y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.