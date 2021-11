Gustavo Dulanto antes de enfrentar al Real Madrid: “Saldremos con el cuchillo entre los dientes”

Sheriff Tiraspol se medirá este miércoles 24 de noviembre ante el Real Madrid por la penúltima jornada del Grupo D de la UEFA Champions League. Los locales buscarán dar otro ‘batacazo’ ante los merengues, como lo hicieron en su visita al Santiago Bernabéu en la segunda fecha cuando ganaron por 1-2. Además, intentarán en el Bolshaya Sportivnaya Arena rencontrarse con el camino del triunfo en la competición luego de caer en dos ocasiones ante el Inter Milan.

Uno de los máximos referentes del cuadro de Tiraspol es Gustavo Dulanto, quien en una entrevista con el diario As empezó a palpitar el duelo frente al conjunto que dirige Carlo Ancelotti. Además, comentó sobre lo que significó ganar al 13 veces ganador del torneo en su propia casa.

“Después del partido me puse a pensar en todo lo vivido. Lo que fue clasificarse para la Champions tras ocho partidos de fase previa. Y luego ganar al Madrid. Siempre soñé con jugar en el Madrid, no puedo negarlo. Me considero madridista” , dijo Dulanto.

“Por desgracia perdimos los dos partidos contra el Inter y lo dije a mis compañeros “Hay que ponernos las pilas”. No sirve de nada ganar en el Bernabéu si luego no nos clasificamos para octavos o para la Europa League” , precisó el exdefensor de Universitario de Deportes.