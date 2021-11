Ronald Araujo cree en la clasificación: “Ganar al Bayern Múnich no es imposible”

El FC Barcelona está muy cerca de repetir una mala situación que no sucedía hace 20 años: quedarse fuera en fase de grupos. Tras empatar 0-0 con el Benfica por la quinta jornada de la Champions League, el cuadro blaugrana deberá ganarle al Bayern Múnich en Alemania, o esperar que el cuadro portugués no gane, para clasificar en el segundo lugar del grupo E. Si bien en el fútbol no hay imposible, el cuadro catalán ha perdido cinco de sus últimos seis partidos ante los bávaros, situación que Ronald Araujo cree que es posible remontar .

“Nos queda un gusto amargo porque queríamos cerrar el pase hoy en casa. Falta el último partido contra el Bayern, que es complicado, ganar no es imposible; pero el gusto es amargo porque queríamos sentenciar la clasificación ”, analizó el defensa del Barcelona.

Ronald Araujo anotó un gol ante el Benfica, pero fue anulado por posición adelantada. Foto: EFE.

Asimismo, el central uruguayo lamentó la falta de efectividad de los culés, aunque destacó que el equipo estuvo muy bien en líneas generales. ”Ellos estaban muy bien cerrados atrás, tapaban el tiro. Nosotros intentamos buscar el desborde por fuera para el centro o el pase atrás . Es mérito de ellos también que no pudo entrar la pelota”, reconoció Araujo.

Finalmente, Araujo reconoció que el equipo mejoró con la entrada de Dembélé, quien brindó desborde al conjunto azulgrana en la segunda parte. “Es muy desequilibrante en el uno contra uno, es un jugador que necesitamos al igual que a Ansu Fati”.

Tabla de posiciones del grupo E