Manchester City vs. PSG EN VIVO: cómo y dónde ver el partidazo de la Champions

El partido Manchester City vs. PSG se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS este miércoles 23 de noviembre desde el Etihad Stadium de Mánchester por la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía ESPN y Star Plus a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a traves de La República Deportes.

Choque de titanes en el Grupo A. El City recibe al PSG en un duelo plagado de estrellas con la posibilidad para ambos equipos de asegurarse la clasificación para octavos. ‘Citizens’ y parisinos cuentan con una holgada ventaja respecto de Brujas y el Leipzig, por lo que el que salga ganador del Etihad estará en el bombo de octavos.

Al equipo de ‘Pep’ Guardiola le bastaría incluso con un empate, pase lo que pase entre belgas y alemanes. Brujas, con cuatro puntos menos que el PSG, cuenta con alguna opción, pero en su choque en casa ante el Leipzig el conjunto Flamenco puede asegurarse al menos su continuidad en la Europa League, para lo que le bastará con un empate.

Con información de AFP.

Manchester City vs. PSG: ficha del partido

Manchester City vs. PSG Champions League ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿Dónde? Etihad Stadium de Mánchester ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Manchester City vs. PSG por la Champions League?

¿Dónde ver Manchester City vs. PSG EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Cómo ver Manchester City vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester City vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. PSG?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester City vs. PSG, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star+?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Manchester City vs. PSG: alineaciones probables

Manchester City : Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Bernando Silva, Rodri, Ílkay Gündogan; Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling.

PSG : Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Idrissa Gueye, Marco Verrati, Leandro Paredes; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

¿Dónde se jugará el partido de Manchester City vs. PSG?

El lugar donde se disputará el Manchester City vs. PSG por la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League es el Estadio Ciudad de Manchester o Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Mánchester, condado de Gran Manchester, Inglaterra.

¿Cómo ver el partido Manchester City vs. PSG por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Manchester City vs. PSG EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.