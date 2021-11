VER AC Milan vs. Atlético de Madrid VÍA ESPN 3: sigue el encuentro por la Champions League

AC Milan vs. Atlético de Madrid se enfrentan EN VIVO el miércoles 24 de noviembre por la UEFA Champions League a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano (Madrid). Podrás seguir la transmisión del encuentro a través de ESPN 3 y mediante la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

AC Milan vs. Atlético de Madrid: ¿cómo llegan ambos equipos?

AC Milan llega al encuentro tras una dura derrota (4-3) ante la Fiorentina por la Serie A. Los dirigidos por Stefano Pioli no tienen un buen presente en la actual Champions; son los últimos del Grupo B con tan solo un punto, producto de un empate ante el Porto. Los italianos deberán ganar sí o sí para tentar por una posible clasificación a los octavos de final.

Por otro lado, Atlético de Madrid tampoco la pasa bien en el certamen europeo. Los colchoneros se encuentran en la tercera posición con cuatro unidades; sin embargo, una derrota los podría dejar fuera, ya sea de la Champions o la Europa League.

AC Milan vs. Atlético de Madrid: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Atlético de Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Wanda Metropolitano (Madrid) ¿En qué canal? ESPN 3

AC Milan vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

AC Milan: Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao e Ibrahimovic.

Atlético de Madrid: Oblak, Savic, Giménez, Hermoso, Vrsaljko, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Carrasco, Griezmann y Suárez.

AC Milan vs. Atlético de Madrid: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el AC Milan vs. Atlético de Madrid por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del partido AC Milan vs. Atlético de Madrid vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

ESPN 3 EN VIVO

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD).

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD).

Claro TV

Colombia (cable): 512 (SD) y 1512 (HD)

Chile (cable): 176 (SD) y 476 (HD)

Perú (cable): 66 (SD) y 524 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): 515 (SD) y 703 (HD)

Paraguay: 105.

Simple TV

Venezuela: 623 (SD) y 1623 (HD).

¿Cómo ver AC Milan vs. Atlético de Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Atlético de Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

UEFA Champions League: fase de grupos