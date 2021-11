¡CR7, salvador! Manchester United se puso en ventaja con golazo del portugués ante el Villarreal

En el duelo entre Manchester United vs. Villarreal por la quinta jornada de la UEFA Champions League, los diablos rojos no podían abrir el marcador ante la defensa del submarino amarillo, no obstante, en la recta final del partido, apareció Cristiano Ronaldo para marcar el 1-0, tras una buena presión de su equipo en ofensiva.

El goleador portugués capturó un balón cerca del borde del área y con inteligencia pateó por encima del golero Gerónimo Rulli, quien se vio sorprendido y fue espectador VIP del tanto de ‘CR7′.