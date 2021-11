ESPN Benfica vs. FC Barcelona EN VIVO: mira aquí el partido por la quinta jornada de la Champions League

Benfica vs. FC Barcelona EN VIVO se enfrentan este martes 23 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 5 del Grupo E de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Camp Nou y podrá verse mediante la señal de ESPN y Star Plus vía streaming. Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Benfica vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Benfica vs. FC Barcelona Fecha Martes 23 de noviembre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Estadio Camp Nou

Benfica vs. FC Barcelona: previa del partido

Justo afronta su segundo partido como entrenador del Barcelona, pero este martes en el Camp Nou Xavi Hernández vivirá su primer cara o cruz en el encuentro que le enfrentará al Benfica, en el que todo lo que no sea un triunfo complicará mucho la clasificación de los azulgranas para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Las derrotas ante el Bayern de Múnich (0-3) y el Benfica (3-0) en las dos primeras jornadas de la fase de grupos son una losa que aún arrastra el Barça a pesar de vencer los dos siguientes partidos, ante el Dinamo de Kiev (1-0 y 0-1). De todas formas, un triunfo ante el conjunto portugués le clasificaría matemáticamente para los octavos.

En cambio, un empate le obligaría a vencer en la última jornada en el inexpugnable Allianz Arena (o a esperar que el Benfica no sea capaz de derrotar en casa al Dinamo de Kiev) y una derrota directamente ya no le permitiría depender de sí mismo.

El encuentro será muy especial para el lateral izquierdo valenciano del Benfica formado en La Masia, Alejandro Grimaldo, que en enero de 2016 dejó la disciplina del Barça ante la falta de oportunidades en el primer equipo, que en ese momento dirigía Luis Enrique.

Otro reencuentro con el universo barcelonista lo protagonizará el entrenador Jorge Jesús, de 67 años y gran defensor de la filosofía de juego de Johan Cruyff. De hecho, se formó en Barcelona durante unos meses del año 1993 como aprendiz del maestro neerlandés. En su primera etapa con el Benfica, Jesús ganó tres ligas y en 2019 levantó con el Flamengo la Libertadores.

Si el pasado 30 de septiembre el Benfica venció en Lisboa al Barcelona por 3-0 en un gran momento de forma, el equipo lisboeta llega ahora con dudas, ya que se ha quedado rezagado en el campeonato liguero (tercero) y en los dos últimos compromisos de Champions perdió por goleada ante el Bayern de Múnich (0-4 y 5-2).

Con la información de EFE.

Benfica vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Nico González, Frenkie de Jong, Demir, Gavi y Depay.

Benfica: Valchodimos, Vertonghen, Otamendi, Almeida, Valentino Lazaro, Alejandro Grimaldo, Weigl, Joao Mário, Rafa, Darwin Núñez y Yaremchuk.

¿A qué hora juegan Benfica vs. FC Barcelona?

La transmisión del cotejo entre Benfica vs. FC Barcelona EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Benfica vs. FC Barcelona?

El duelo Benfica vs. FC Barcelona será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN y Star Plus, canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como Champions League.

¿Dónde VER EN VIVO FC Barcelona vs. Benfica vía ESPN?

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Benfica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido FC Barcelona vs. Benfica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Benfica vs. FC Barcelona?

El escenario para el encuentro entre Benfica vs. FC Barcelona será el Estadio Camp Nou, recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona con capacidad para 99.354 espectadores.

Benfica vs. FC Barcelona: últimos enfrentamientos

Benfica vs. FC Barcelona: árbitros del partido

Árbitros Benfica vs. FC Barcelona Árbitro principal Sergei Karasev (Rusia) Jueces de línea Igor Demeshko (Rusia) - Maksim Gavrilin (Rusia) Cuarto árbitro Kirill Levnikov (Rusia) - cuarto árbitro VAR Massimiliano Irrati (Italia) - Paolo Valeri (Italia)

Tabla de posiciones del grupo E