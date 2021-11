Rayo vs. Mallorca EN VIVO: cómo y dónde ver partido por LaLiga Santander

Rayo vs. Mallorca se miden EN VIVO en partido por la fecha 14 de LaLiga Santander 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este lunes 22 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ y DirecTV Sports a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Campo de Fútbol de Vallecas. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Rayo vs. Mallorca EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+ y DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Derrotado por la mínima en su visita al Real Madrid el pasado 6 de noviembre (2-1), el Rayo Vallecano llega a la decimo cuarta jornada de LaLiga Santander ocupando la sexta posición.

Nada mal para un recién ascendido, que no obstante ha mostrado cierta irregularidad recientemente. La escuadra franjirroja no ha encadenado dos resultados iguales en sus últimos seis encuentros (ganados 2, empatados 1, perdidos 3).

El regreso del Mallorca a la élite del fútbol español no ha sido tan brillante, pero los bermellones ocupan una más que respetable décimo tercera posición. La escuadra balear acumula cuatro empates consecutivos, tres de ellos registrados a pesar de haber abierto el marcador.

En esos tres partidos, el Mallorca ha encajado otros tantos goles más allá del min 90.

Rayo vs. Mallorca EN VIVO: ficha del partido

Partido Rayo vs. Mallorca ¿Cuándo juegan? Lunes 22 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+ y DirecTV Sports

