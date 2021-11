FC Barcelona y los millones que no recibiría si no pasa a octavos de final de Champions League

Será como una final. El FC Barcelona no ha tenido una gran temporada, con la salida de Lionel Messi, los problemas económicos y los malos resultados que llevaron a la destitución de Ronald Koeman, el club blaugrana pende de un hilo en la Champions League. Ahora, bajo la dirección de Xavi Hernández, buscarán llegar a la siguiente ronda y recibir algunos millones.

El Barza chocará contra Benfica en el Camp Nou este martes 23. Actualmente, los culés marchan en segunda posición con seis puntos, después de ganar sus dos duelos ante Dinamo Kiev, ambos por la mínima diferencia. Mientras que el cuadro portugués va tercero con cuatro puntos y, si vuelve a ganar a los catalanes, complicarían su pase a octavos de final.

Barcelona venció por segunda vez a Dinamo Kiev en la Champions League 2021/22. Foto: FC Barcelona

Además de la clasificación a siguiente ronda, el equipo de Xavi también se juega una cuantiosa suma dinero que podrían ingresar a las arcas del club. Con la salida de ‘Lío’ hubo una gran caída en ventas de merchandising y publicidad, por lo que el tema económico sigue siendo un problema presente en la directiva blaugrana.

Los millones que ganaría

Si los culés no pasan a octavos, no recibirían los ‘premios’ que la Champions League da. Sin embargo, la competencia no solo reparte el dinero cuando clasifican a otras instancias, sino que también lo hace cuando hay triunfos o empates en fase de grupos.

¿Cuánto ganaría el Barza? Si consigue un triunfo frente a Benfica, cobraría 2,8 millones de euros y, además, recibiría 9.,6 millones por llegar a octavos de final de la Liga de Campeones. Es decir, 12,4 millones es lo que se llevaría con una victoria.

Otra historia es si empatan, ya que solo tendrían 930.000 euros. Incluso la tendrían difícil, ya que buscarían su clasificación contra Bayern Munich, equipo que los goleó 3-0 en el Camp Nou. Peor aún si caen con Benfica porque la derrota no genera ingresos.