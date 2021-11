Pedri se convierte en el ganador del premio Golden Boy

El buen desempeño de Pedri en el FC Barcelona en la temporada reciente lo puso como uno de los favoritos para ganar el premio Golden Boy. El último lunes 22 de noviembre, el joven volante fue oficializado como ganador del premio otorgado a los mejores jugadores menores de 21 años.

La noticia no solo alegró a los fanáticos del Barcelona, sino al fútbol español, pues Pedri, al igual que Fábregas e Isco, se ha convertido en el tercer jugador de dicho país en llevarse este galardón

El futbolista, por su parte, se mostró muy feliz con el premio y recalcó su agradecimiento con el club que lo formó y a la selección de España, pues, según comentó, fueron piezas claves para la obtención del premio.

“Agradezco a Tuttosport este trofeo del que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los seguidores que siempre me han apoyado en este 2021 que ha sido simplemente increíble para mí. Y, por supuesto, muchas gracias al Barcelona, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí, día tras día, sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy”, sentenció Pedri al medio italiano.

Los votos para alcanzar este premio lo realizaron 40 periodistas que pertenecen a la Asociación Europa de Medios. No obstante, del total de periodistas, “24 lo situaron en el primer lugar de sus preferencias, otros 9 en el segundo puesto y 3 en el tercero”, mencionó Xavier Jacobelli, director de Tuttosport.

Finalmente, la selección española de Fútbol no dudó en celebrar el premio de Pedri en redes sociales y se mostraron muy orgullosos por el logro del español. “¡Enhorabuena, Pedri! Tras alzarse como el mejor jugador joven de la #Euro2020, el internacional de la SeFutbol y el FCBarcelona_es consigue el prestigioso GoldenBoy que otorga tuttosport. ¡Estamos más que orgullosos!”, se lee en el post de Twitter.