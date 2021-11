VER FC Barcelona vs. Benfica EN VIVO: cómo ver encuentro por la UEFA Champions League vía ESPN

VER FC Barcelona vs. Benfica EN VIVO se enfrentan en partido por la jornada 5 del Grupo E de la UEFA Champions League ONLINE EN DIRECTO el martes 23 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou (Barcelona). Podrás seguir la transmisión del encuentro a través de ESPN y mediante la cobertura GRATIS de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Benfica: pronóstico

Xavi Hernández debutó como entrenador del FC Barcelona con un victoria (ante Espanyol por 1-0). Ahora, los catalanes buscarán asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen europeo y solo lo lograrán si derrotan al Benfica, que viene de ganarle 4-1 al Pacos Ferreira por la Copa de Portugal.

Quienes tienen una ligera ventaja son los portugueses, puesto que los de Cataluña recién se están adaptando al estilo de juego de su nuevo director técnico; además, en el encuentro de ida, los encarnados vencieron 3-0 a los blaugranas.

FC Barcelona vs. Benfica: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Benfica ¿Cuándo juegan? Martes 23 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou (Barcelona) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

FC Barcelona vs. Benfica: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Nico González, Frenkie de Jong, Demir, Gavi y Depay.

Benfica: Valchodimos, Vertonghen, Otamendi, Almeida, Valentino Lazaro, Alejandro Grimaldo, Weigl, Joao Mário, Rafa, Darwin Núñez y Yaremchuk.

FC Barcelona vs. Benfica: horarios

Argentina: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO FC Barcelona vs. Benfica vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Benfica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido FC Barcelona vs. Benfica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.

