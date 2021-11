ESPN 2 EN VIVO: Chelsea vs. Juventus por el grupo H de la Champions League

Chelsea vs. Juventus EN VIVO se enfrentan este martes 23 de noviembre por la fecha 5 de la Champions League a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Stamford Bridge. El duelo entre ambos equipos europeos será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN 2. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de la Liga de Campeones, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Chelsea vs. Juventus: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Martes 23 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN 2

Chelsea vs. Juventus: posible alineación

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Hudson-Odoi, Ziyech y Havertz.

Juventus: Szczesny, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Chiesa, Dybala y Morata.

ESPN 2 EN VIVO: ¿a qué hora juegan Chelsea vs. Juventus?

La transmisión del cotejo entre Chelsea vs. Juventus EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México – 2.00 p. m.

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

ESPN 2 EN VIVO: ¿en qué canal ver partido Chelsea vs. Juventus?

Argentina: Star+, ESPN2 Sur

Bolivia: Star+, ESPN2 Sur

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN2 Sur

Colombia: Star+, ESPN Andina

Ecuador: ESPN Andina, Star+

México: TNT Mexico, TNT Go, HBO Max

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Perú: ESPN2 Sur, Star+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Estados Unidos: TUDN.com, Paramount+, TUDNxtra, TUDN App

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN Andina, Star+

¿Dónde ver Chelsea vs. Juventus vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Chelsea vs. Juventus ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Chelsea vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.