Sinfín de polémicas: las jugadas que el árbitro Diego Haro pasó por alto en la primera final de Liga 1

Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un gran espectáculo en la primera final de la Liga 1 Betsson. En un duelo que tuvo como principal condimento el regreso del público a los estadios, los Blanquiazules lograron dar el primer golpe en medio de un partido con varias polémicas. Estos hechos hicieron que el juez principal se convirtiera en uno de los principales protagonistas.

La designación de Diego Haro como encargado de impartir justicia en el Estadio Nacional fue una decisión cuestionada por varios aficionados, para muchos de ellos sus actuaciones no son de las mejores y no lo consideraban como el idóneo para asumir tal responsabilidad.

A continuación repasamos algunas de las jugadas que generaron controversia y volvieron a poner al colegiado en el centro de las críticas.

Jugó gratis: las repetidas ‘planchas’ de Calcaterra

Un hecho que llamó la atención fueron las constantes faltas de Horacio Calcaterra. El mediocampista tuvo dos entradas muy fuertes en contra de Oslimg Mora y Jairo Concha en la primera parte y no fue amonestado.

Pese a las advertencias que recibió, en la segunda parte volvió a cometer otra falta contra un central íntimo y continuó el compromiso sin recibir una cartulina amarilla. Esto generó una serie de quejas por parte de sus contrincantes.

‘Juez y parte’: un defensor más

En una acción involuntaria, el réferi se interpuso en una jugada de riesgo a favor de Alianza Lima y evitó que el mediocampista Calcaterra puede disputar el balón. Si bien no hubo intención de estorbar, la posición de Haro no era la correcta y esto ocasionó una acción en perjuicio de los rimenses.

¿Expulsión? La falta de Alejandro Duarte a Wilmer Aguirre

Luego del tanto de Alianza Lima, los dirigidos por Carlos Bustos contaron con unos minutos de superioridad y estuvieron cerca de ampliar su ventaja. Wilmer Aguirre aprovechó un pase entre líneas de Jairo Concha y se topó con una salida apurada del portero Alejandro Duarte: el ‘Zorrito’ hizo gala de su velocidad y logró esquivarlo.

Ante esta situación, el meta cometió una falta y varios futbolistas rivales reclamaron que debía ser expulsado. Si bien es una acción que apela a la interpretación, el juez decidió aplicarle una cartulina amarilla al considerar que el atacante no tenía una situación manifiesta de gol y porque habían dos defensores cerca del arco.

El dilema de Riquelme: ¿tiro libre o penal?

Una jugada muy complicada. Luego de varias repeticiones resulta difícil determinar de forma certera si la falta fue en la línea o fuera de ella. El colegiado no tuvo dudas al respecto y decidió cobrar tiro libre, determinación que provocó los reclamos inmediatos en tienda cervecera.

Grosero error: No hubo off side

Si bien la decisión fue tomada por el juez de línea, el video nos muestra que no existió fuera de juego y la jugada no debió ser invalidada. Haro y su asistente consideraron que Johan Madrid partió desde una posición adelantada y, por ello, no consideraron el posterior remate de Marcos Riquelme.

Otras polémicas de Diego Haro

Más allá de su accionar en la Liga 1. Diego Haro cuenta con una acreditación FIFA y fue considerado por la Conmebol para dirigir diversos cotejos en las Eliminatorias Qatar 2022. En su última aparición fue muy cuestionado por Reinaldo Rueda debido al gol que le anuló a Colombia en el último minuto en Barranquilla.

A su vez, se ganó el rechazo de los hinchas chilenos luego de no cobrar un penal de Casemiro hacia Arturo Vidal en Santiago. Pese a contar con el VAR en aquella oportunidad, decidió no hacer uso de esta tecnología y confiar en su criterio.

¿Cuándo se juega la otra final Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

La segunda final de la Liga 1 Betsson se disputará el próximo domingo 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

¿A qué hora se jugará la final Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Según la programación de la organización, el partido entre celestes y blanquiazules iniciará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

Al igual que en las finales de 2019 y 2020, levantará el título el equipo que sume más puntos en una serie de dos encuentros. En caso de igualdad de puntaje, la escuadra que anote más goles alzará el trofeo de la Liga 1 2021. No hay gol de visitante en esta serie. De persistir el empate en puntos y en diferencia de goles, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de no romperse la paridad, se recurrirá a la definición por penales.