Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO: cómo y dónde ver partido por Champions League

Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev se miden EN VIVO en partido por la fecha 5 del Grupo E de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este martes 23 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 2 y Star+ a partir de las 12.45 p. m. de Perú desde el NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2 y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Una victoria por 6-1 durante el fin de semana llevó al Dinamo Kiev a la cima de la Premier League de Ucrania gracias a la diferencia de goles, aunque el local necesita mejorar su pobre rendimiento en la UEFA Champions League si desea clasificar a los octavos de final desde el Grupo E.

Ubicado cinco puntos por detrás del Barcelona, que actualmente ocupa el segundo puesto con dos partidos por jugar, remontar posiciones seguramente será una tarea difícil de lograr, pero un tercer puesto y un posible boleto a la UEFA Europa League podría servir como premio de consolación.

Bayern Múnich, por su parte, sufrió una sorpresiva derrota por 2-1 en la Bundesliga contra el Augsburgo durante su última presentación; pero el campeón alemán, teniendo ya garantizado su boleto a la próxima ronda de esta Liga de Campeones en este Grupo F luego de cuatro victorias en cuatro partidos, no tendrá presión en este largo viaje a Ucrania.

Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO: ficha del partido

Partido Bayern vs. Dinamo ¿Cuándo juegan? Martes 23 de noviembre del 2021 ¿Dónde? NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev) ¿A qué hora? 12.45 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO: posibles alineaciones

Bayern Munich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou, Lucas Hernández, Alphonso Davies; Corentin Tolisso, Leon Goretzka; Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sané y Robert Lewandowski

Dinamo Kiev: Heorhii Bushchan; Tomasz Kedziora, Illia Zabarnyi, Oleksandr Syrota, Vitalii Mykolenko; Serhii Sydorchuk, Mykola Shaparenko; Viktor Tsygankov, Vitalii Buyalskyi, Carlos de Pena y Denys Harmash.

Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO: así marchan en el Grupo E

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO?

¿En qué canales ver Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev EN VIVO?

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev?

Para acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Dinamo Kiev, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.