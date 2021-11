¡Partido incómodo! Jefferson Farfán y su rendimiento ante Sporting Cristal

Aprovechando su efectividad y demostrando por qué tienen la mejor defensa del campeonato, Alianza Lima logró dar el primer golpe en su búsqueda por el título nacional y venció 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima. El cuadro íntimo logró maximizar su jerarquía ofensiva y el apoyo de su hinchada para adquirir una importante ventaja de cara a la segunda final del próximo domingo.

Si bien hubo muchos puntos altos en los dirigidos por Carlos Bustos, como las actuaciones de Ángelo Campos y Hernán Barcos, se esperaba un poco más de Jefferson Farfán tras su ingreso por Wilmer Aguirre en el minuto 58′ del encuentro. Esto no quiere decir que el popular ‘10 de la calle’ haya jugado un mal partido, pero surgieron factores que no permitieron que muestre todo su potencial.

El ingreso de Farfán

Cuando Bustos le daba las primeras indicaciones a Farfán para su cambio, el público blanquiazul explotó de la alegría, ya que el delantero volvía jugar una final con Alianza tras el título conseguido en el 2003. Su ingreso no solo generó una ovación generalizada, sino una preocupación en Sporting Cristal al momento de la marca.

En una de sus primeras apariciones, el exdelantero del Lokomotiv levantó a la tribuna del coloso de José Díaz con un sombrero a Omar Merlo , situación que fue cortada con falta.

Luego, en un buen centro de Mora por derecha, el atacante de 37 años armó una buena ocasión de gol para los blanquiazules con un cabezazo que finalmente se fue por la línea de meta. Ambas jugadas generaban un buen augurio para los hinchas aliancistas, ya que parecía que el 2-0 estaba cada vez más cerca . Pero los celestes se dieron cuenta de que sería más fácil cortarlo, así que las faltas y los marcajes de a dos se hicieron presentes.

Control total de Cristal

Los dirigidos por Roberto Mosquera sabían que un empate sería un mejor resultado para afrontar la segunda definición, así que desde el minuto 70 dominaron el encuentro y la ocasiones de gol. Alianza casi no generó y se le vio muy solo a Farfán.

Cada vez que el delantero recibía el balón, de inmediato era cortado por un defensa rímense. Asimismo, el centro del campo aliancista estaba más concentrando en defender los ataques celestes que al momento de intentar generar contras perdían el balón por desconcentraciones.

Asimismo, se percibía que Jefferson aún no estaba al 100% en su condición física, ya que en situaciones normales su desequilibrio y desmarque generan espacios que bien pudieron ser aprovechados por Barcos o Concha, pero se le notaba incómodo. Hay que señalar que venía de jugar con la selección en la última fecha de eliminatorias y aún no ha podido completar 90 minutos en lo que va del año, aspectos que aún limitan el potencial del exjugador del Schalke 04.

Tras el cotejo, el delantero íntimo agradeció el apoyo y el cariño de la hinchada con una publicación en su cuenta de Instagram donde indicó que el objetivo está cada vez más cerca. “Esto no ha terminado, esto sigue, y esta banda sigue enfocada en el objetivo final. Gracias a esa hinchada, que, estemos donde estemos, no para de alentar. Con ustedes, no paramos hasta lograrlo todo. ¡Arriba Alianza!”, escribió.

Jefferson Farfán se mostró contento por la victoria en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram de Farfán.

Farfán está muy cerca de ganar su cuarto título nacional con Alianza Lima y su decimoquinto trofeo en su carrera. El 10 íntimo fue campeón en todas la ligas que jugó (Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes y Rusia), por lo que es recordado con cariño.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Blanquiazules y celestes jugarán este domingo 28 de noviembre la segunda final de la Liga 1 en el Estadio Nacional. Este partido también será con público y definirá al campeón de la temporada 2021.