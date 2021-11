Alianza Lima vs. Sporting Cristal: abrazo de campeonato

Por: Mariano López V.

En las finales no existe margen de error: una equivocación, una pieza mal colocada, una desatención táctica te cuesta el título. Es así de simple. Lamentablemente no hay vuelta atrás. En ese sentido, el conocimiento del rival es lo más importante. Mientras lo conozcas más, mejor. Si ya lo enfrentaste y tropezaste en el camino, mejor aún. Hay de dónde aprender. Hay de dónde reflexionar, así no se repiten los errores del pasado. Este año, Carlos Bustos, director técnico de Alianza Lima, aprendió la lección mejor que nadie: se equivocó, perdió, analizó, replanteó y triunfó. En ambos duelos ante Sporting Cristal, el cuadro blanquiazul había brindado demasiadas facilidades defensivas, las cuales terminaron costándoles las únicas dos derrotas en una casi perfecta Liga 1, la primera por 2-1 (fase 1) y la segunda por 3-1 (fase 2). En la final no podía suceder de nuevo.

Para el duelo de ayer, Bustos la tuvo clara: sumó un nuevo elemento de marca (Valenzuela) a su mediocampo, para acompañar a Ballón y Concha, quienes se vieron desbordados de responsabilidades defensivas en el último choque entre ambos. A la misma vez, la nueva volante y la línea de tres centrales ofrecían mayor seguridad que el ofensivo 4-3-3 utilizado en la fase 1. Dicho planteamiento renunciaría a la posesión del balón, pero priorizaría la solidez del bloque bajo, algo necesario ante el conjunto más goleador del año. Le funcionó.

Las 12,906 personas que se dieron cita al Estadio Nacional vivieron un partido a la altura de una final nacional. Solo en los primeros 20 minutos, el encuentro ofreció una oportunidad clara para cada equipo: una pivoteo de Portales que Míguez no logró conectar por centímetros y un remate de Riquelme dentro del área que encontró atento a Campos. Cristal disponía de la tenencia, pero no encontraba huecos en la defensa íntima, salvo una que otra arremetida a espaldas del ‘Pájaro’ Benítez. La falta de paciencia rimense en la elaboración terminó, en reiteradas ocasiones, en centros sin destino. Alianza, mismo boxeador, respondió con un golpe directo al mentón: Concha filtró para Aguirre y este, solo, definió ante un buen achique de Duarte. Con el rival ‘groggy’, Barcos se la bajó al ‘Zorrito’, quien dejó el balón de taco para que el ‘Pirata’ incursione por el centro y encuentre el fondo de la red celeste con un remate colocado de zurda (33′). Minutos después, Aguirre trazó su habitual diagonal y fue derribado fuera del área por Duarte. El ‘1′ de Cristal casi ve la roja.

El segundo tiempo reflejó cansancio en la escuadra íntima, que poco a poco fue cediendo terreno, obligando a Bustos a recurrir al banco en busca de variantes. Farfán y Lagos fueron los primeros en ingresar, pero esta vez no trascendieron. En el tramo final, Arley Rodríguez y Lacerda contribuyeron con intensidad y juego aéreo, cualidades necesarias para mantener el muro victoriano infranqueable. Los de Roberto Mosquera tuvieron su opción más clara a los 94 minutos, cuando Calcaterra falló lo inexplicable. El primer round entre ambos se tiñó de azul y blanco. ¿La segunda será igual?

‘Zorrito’. Aguirre fue bicampeón (2003-2004) ante Cristal. Foto: Luis Jiménez

Reacciones

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima

“Al final, se sintió el tiempo que no pudimos trabajar. Todos los muchachos hicieron un buen partido, bien metidos, como se juega una final. Solo faltan 90 minutos para poder cerrar un año maravilloso”.

Horacio Calcaterra, mediocampista de Cristal

“Perdimos un par de pelotas. Quedamos muchas veces mal parados En el segundo tiempo mejoramos mucho. Faltó meterla. El objetivo era ganar, pero queda una batalla más. La llave está abierta”.

Las cifras

10 tantos en Liga 1 suma el ‘Pirata’ Barcos. Fue su segundo gol ante Cristal.