Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes EN VIVO: ¿cómo seguir el partido de la Copa Perú?

Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes EN VIVO jugarán HOY, lunes 22 de noviembre, en el Estadio San Marcos por el repechaje de la fase final de la Copa Perú 2021. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes: ficha del partido

Copa Perú - Fase final Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 22 de noviembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico San Marcos ¿Qué canal lo transmite? DirecTV Sports

Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes: la previa

Se va definiendo todo. Con ADT de Tarma clasificado a la final, solo resta definir qué club lo acompañará en la definición de la Copa Perú excepcional 2021.

Su rival saldrá de las llaves entre Credicoop San Cristobal vs. Deportivo Maristas y Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes. Los ganadores de ambos compromisos se medirán a partido único y el vencedor jugará ante el cuadro de Junín este domingo 29 de noviembre.

El conjunto puneño intentará disputar la final del torneo de ascenso luego de que en el 2012 perdieran la final ante UTC de Cajamarca. Por su parte, Los Caimanes buscarán acceder a la máxima categoría del fútbol peruano después de 8 años.

¿A qué hora se juega el Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes?

En territorio peruano, el duelo Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes se llevará a cabo a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para seguirlo desde otros países.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes?

En territorio peruano, podrás seguir la transmisión televisiva del Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes a través de la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de esta fase del torneo.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo seguir Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes ONLINE?

Para que no te pierdas el Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también dispones de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde se juega el Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes?

El partido entre Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes por la Copa Perú se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Mayor de San Marcos. Este escenario deportivo fue remodelado para los Panamericanos 2019 y cuenta con capacidad para 32.000 espectadores.