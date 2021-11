WWE: Randy Orton es el luchador con más combates en PPVs

Randy Orton, veterana y reconocida superestrella de WWE desde hace décadas, sumó otro récord a su legendaria carrera. Se convirtió hoy en el luchador con más combates en los Pay Per Views (pago por ver evento) de la historia de la compañía de los McMahon.

La ‘Víbora’ llegó a las 177 contiendas luego de derrotar a The Usos en un combate de campeones vs. campeones en el evento Survivor Series 2021. Tras esto, el excampeón de la WWE superó a Kane, que tenía 176 luchas.

Superestrellas con más combates en PPVs

Randy Orton | 177

Kane | 176

The Undertaker | 174

Triple H | 173

John Cena | 163

Chris Jericho | 144

The Big Show | 142

Edge | 135

The Miz | 121

Kofi Kingston y Shawn Michaels | 117

Cartelera de WWE Survivor Series 2021

Campeón de la WWE vs. campeón universal de la WWE: Big E vs. Roman Reigns.

Campeona femenina de Raw vs. campeona femenina de SmackDown: Becky Lynch vs. Charlotte Flair.

Campeón de Estados Unidos vs. campeón intercontinental: Damian Priest vs. Shinsuke Nakamura (con Rick Boogs).

Traditional Survivor Series Elimination Men’s Match: Team Raw (Seth Rollins, Finn Bálor, Kevin Owens, Austin Theory y Bobby Lashley) con (MVP) vs. Team SmackDown (Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin y un luchador por confirmar).

Traditional Survivor Series Elimination Women’s Match: Team Raw (Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella y Queen Zelina) (con Nikki A.S.H.) vs. Team SmackDown (Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya y una luchadora por confirmar).

¿Dónde ver WWE Survivor Series 2021?

El canal encargado de televisar el evento WWE Survivor Series 2021 para Latinoamérica será Star Action, conocido anteriormente como Fox Premium Action.

¿Cómo seguir WWE Survivor Series 2021 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de WWE Survivor Series 2021 por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su programación los eventos televisados por el canal Star Action, o desde WWE Network. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte mediante la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.