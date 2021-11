Alianza Lima vs. Sporting Cristal vía Tarjeta Roja: todo sobre la primera final de la Liga 1 Betsson

Desde el Estadio Nacional, Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan por la primera final de la Liga 1 Betsson. Desde las 3.00 p. m. (hora peruana), GOL PERÚ se encargará de transmitir el juego de hoy, domingo 21 noviembre. Carlos Bustos y Roberto Mosquera ya tienen a sus 11 jugadores confirmados para el primer Play-Off.

La primera final del campeonato peruano ya está próxima a comenzar. Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los equipos más regulares de la temporada y como recompensa disputarán los play offs que revelarán quién será el campeón de Perú 2021.

Los dos equipos llegan con el animo al tope y han tenido tiempo suficiente de preparación, tras el parón por las Eliminatorias, para este clásico transcendental. El equipo de rímense viene de ganar 1-0 a Ayacucho en la última fecha de la Liga 1 Fase 2, mientras que los blanquiazules llegan después de empatar 1 a 1 frente a Cienciano. Cabe mencionar que Alianza no entrenó por 10 días luego de que jugadores del plantel dieran positivo por la COVID-19.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Para ver en vivo el Alianza Lima vs. Sporting Cristal en tierras nacionales, visita GOL PERÚ. También podrás seguirlo a través de la aplicación streaming Movistar Play, y en el extranjero por Star Plus.

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Tarjeta roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineaciones posibles

Alianza Lima: Campos, Portales, Míguez, Vílchez, Mora, Lagos, Ballón, Benítez, Concha, Aldair Rodríguez y Barcos.

Sporting Cristal: Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Loyola; Castillo, Calcaterra, Gonzales; Ávila, Liza y Riquelme.