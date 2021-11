Horacio Calcaterra tras la derrota de Cristal: “Queda una batalla más y vamos a pelear”

Alianza Lima dio el primer golpe y venció 1-0 a Sporting Cristal en la final ida de la Liga 1 Betsson. Si bien el cuadro rimense fue el que más generó durante el partido, los íntimos fueron más efectivos y aprovecharon el gol de Hernán Barcos para sellar la victoria. Tras el encuentro, Horacio Calcaterra analizó el rendimiento del equipo celeste y remarcó los aspectos que deben mejorar para la segunda definición del próximo domingo.

”El primer tiempo estuvimos un poco imprecisos. Ellos tuvieron un par de situaciones claras con perdidas nuestras. Perdimos un par de pelotas y quedamos mal parados. Ellos buscan eso. En el segundo tiempo lo buscamos de todos los medios, tuvimos varias situaciones. Tratamos de jugar más seguros para no quedar mal parados y, bueno, no se logró el objetivo, que era ganar o hacer un gol del empate, pero queda una batalla más y vamos a pelear”, señaló el volante argentino.

Asimismo, Calcaterra señaló que deben corregir sus errores, ya que solo les faltó el gol para definir el partido. “Tenemos que aprender. No nos puede pasar lo que sufrimos en el primer tiempo, que quedamos mal parados, porque ellos tienen jugadores importantes. El segundo tiempo lo mejoramos. Ellos no tuvieron situaciones de gol y faltó meterla, que es lo único que no se dio en este partido. La llave está abierta y vamos a buscar el título”, indicó.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima