Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: hora y canal para ver final de ida de la Liga 1 Betsson

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO se miden por la final de ida de la Liga 1 Betsson. El compromiso se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 3.00 p. m., con transmisión local de Gol Perú e internacional vía GolTV y Star Plus.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Gol Perú, GolTV

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

En territorio peruano, el encuentro Sporting Cristal vs. Alianza Lima se comenzará a disputar a partir de las 3.00 p. m.. Revisa la guía de horarios para estar al tanto de este duelo desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Cristal tiene el mejor ataque de la Liga 1, mientras que Alianza cuenta con la defensa menos batida. Foto: Liga de Fútbol Profesional

La hora de la verdad ha llegado. Sporting Cristal, vigente campeón del fútbol peruano, emprenderá la dura defensa de su título ante el aspirante Alianza Lima, que se ganó el derecho a disputar esta definición con un sensacional cierre de temporada. Los celestes llevan ventaja este 2021 en duelos directos, pero los blanquiazules están decididos a empezar a revertir la tendencia.

El cuadro de Roberto Mosquera se aseguró un lugar en la final al hacerse de forma categórica con la Fase 1 y terminar en el primer puesto del acumulado. El equipo del Rimac es el que más veces ganó en el año (18 victorias) y también el más goleador (57 tantos a favor).

La baja por lesión del zaguero Alejandro González no alteraría los planes del estratega bajopontino, que mantendría el mismo once titular que se impuso hace unas semanas a los victorianos. La única novedad podría ser la inclusión a última hora de Alejandro Hohberg, jugador determinante a inicios de año, pero aquejado por las molestias físicas en la recta final del campeonato.

En tienda íntima existe mucha ilusión por cerrar de la mejor manera un 2021 que se inició de forma poco usual, cuando el TAS falló a favor de la causa aliancista y dictaminó su reincorporación sobre la marcha de un torneo que ya había celebrado su primera fecha.

Luego de una Fase 1 regular, el club dirigido por Carlos Bustos se consolidó en la Fase 2, etapa que ganó con varias jornadas de anticipación y con una cantidad mínima de goles encajados, lo cual se vio también reflejado en su balance anual al tener el arco menos batido (solo 17 tantos recibidos).

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por quinta vez en una final. La historia de su rivalidad en las luchas por el título empezó en el lejano 1961, con desenlace feliz para los rimenses. En 2003 y 2004, los de La Victoria se cobraron la revancha con un bicampeonato frente al mismo adversario, mientras que en 2018 los cerveceros pusieron el historial 2-2 en cuanto a finales entre sí.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El canal encargado de televisar el partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima será Gol Perú en la región peruana, mientras que en el resto de Latinoamérica se podrá ver por la señal internacional de GolTV.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: Perú Mágico, GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Estados Unidos: GolTV, Perú Mágico, GolTV Español.

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por internet, sintoniza la señal de Movistar Play en Perú, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. Si te encuentras en el extranjero, deberás ingresar a GolTV Play o Star Plus para ver el cotejo. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El escenario para esta primera final Sporting Cristal vs. Alianza Lima será el Estadio Nacional de Lima, recinto deportivo que ya albergó dos encuentros entre ambos clubes en este 2021.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales; Percy Liza, Irven Ávila y Marcos Riquelme. Entrenador: Roberto Mosquera.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Montoya, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez, Ricardo Lagos, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. Entrenador: Carlos Bustos.

Pronóstico de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este duelo Sporting Cristal vs. Alianza Lima le dan al conjunto celeste el favoritismo, con una cuota por su victoria que va desde los 2,20 hasta los 2,25. Si los íntimos consiguen vencer, se puede ganar entre 3,08 y 3,25 veces la cantidad apostada, mientras que el empate se cotiza en cuotas que van de 3,32 a 3,40.