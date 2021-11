River Plate vs. Platense EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Liga Profesional Argentina

River Plate vs. Platense se miden EN VIVO en partido por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina 2021 ONLINE EN DIRECTO este domingo 21 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ a partir de las 7.30 p. m. de Perú desde el Estadio Ciudad de Vicente López (Buenos Aires). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del River Plate vs. Platense EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

River Plate, líder con 46 puntos, seis por encima de su máximo perseguidor Talleres, viene de aplastar 5-0 a Patronato en el Estadio Monumental con un ‘póker’ de Julián Álvarez y no tropieza por el torneo doméstico desde la quinta jornada (Godoy Cruz).

Por otro lado, Platense, situado en el puesto 18 con apenas 23 puntos, afronta este compromiso tras sufrir una contundente caída 3-0 frente a Colón en Santa Fe.

River vs. Platense EN VIVO: ficha del partido

Partido River vs. Platense ¿Cuándo juegan? Domingo 21 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Ciudad de Vicente López (Buenos Aires) ¿A qué hora? 7.30 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+

River vs. Platense EN VIVO: posibles alineaciones

River: Luis Ojeda; Augusto Schott, Kevin Lomónaco, Lucas Acevedo, Juan Infante; Facundo Russo u Horacio Tijanovich, Hernán Lamberti, Iván Gómez, Nicolás Bertolo; Brian Mansilla y Matías Tissera

Platense: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Braian Romero o Jorge Carrascal y Julián Álvarez.

¿A qué hora juegan River vs. Platense EN VIVO?

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 22).

¿En qué canales ver River vs. Platense EN VIVO?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia

Ecuador: Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River vs. Platense?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el River vs. Platense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.