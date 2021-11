EN VIVO Real Madrid vs. Granada ONLINE por LaLiga vía ESPN 2 y Star +

Real Madrid vs. Granada EN VIVO se miden este domingo 21 de noviembre en el Nuevo Estadio de Los Cármenes por la decimocuarta jornada de la liga española. La transmisión de este compromiso estará a cargo de ESPN 2 y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 10.15 a. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Real Madrid vs. Granada: ficha del partido

LaLiga - Fecha 14 Real Madrid vs. Granada ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Nuevo Estadio de Los Cármenes ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2 y Star+

Real Madrid vs. Granada: árbitros del encuentro

Función Réferi Árbitro principal Juan Martínez Asistente 1 Miguel Martínez Asistente 2 Aitor Villate Cuarto árbitro Jorge Tárraga VAR Xavier Estrada

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Granada?

En el Perú, el Real Madrid vs. Granada iniciará a las 10.15 a. m. Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países del extranjero.

Perú: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Paraguay: 12.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Granada?

En Sudamérica, el canal que tendrá a su cargo la transmisión por TV del Real Madrid vs. Granada será ESPN 2.

Perú: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN 3, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: Telemundo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Granada EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Granada ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. Granada por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Real Madrid vs. Granada?

Para acceder a Star+ y ver el Real Madrid vs. Granada, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Granada?

Real Madrid vs. Granada se enfrentarán en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Dicho escenario deportivo fue inaugurado el 16 de mayo de 1995 y puede albergar hasta 19.336 espectadores.

¿Cómo van Real Madrid y Granada en LaLiga?