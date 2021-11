¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la final de la Liga 1 Betsson?

Llegó el día. Por la gran final de la Liga 1 Betsson, el Estadio Nacional será testigo del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, primer duelo por la definición de la temporada 2021 del campeonato peruano. Este cotejo enfrenta a los ganadores de las Fases 1 y 2 del torneo, los cuales ocuparon además los dos primeros lugares de la tabla acumulada.

Para este cruce de ida, el Gobierno autorizó de forma excepcional el regreso del público a los estadios luego de más de un año de ausencia. Los fanáticos (en aforo limitado) podrán transmitirle de cerca su aliento al equipo de su preferencia. Para aquellos que no pudieron conseguir una entrada, e incluso para los seguidores del extranjero, la televisión e internet ofrecen múltiples alternativas para no perderse del cotejo.

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En Sudamérica, la señal internacional de GolTV transmitirá el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, mientras que en territorio peruano lo hará el canal Gol Perú.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: Perú Mágico, GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Estados Unidos: GolTV, Perú Mágico, GolTV Español.

Alianza Lima no ha podido ganarle a Sporting Cristal este año. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Gol Perú?

Si deseas seguir la final Alianza Lima vs. Sporting Cristal desde la señal de Gol Perú, debes sintonizar los siguientes canales de acuerdo al operador de TV que tengas contratado:

Movistar TV (satpelite): canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Qué canal sintonizar para ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal vía GolTV?

Si te encuentras en el extranjero, estos son los canales que deberás ver para seguir el Alianza Lima vs. Sporting Cristal desde la señal de GolTV:

Argentina: canal 120 (Supercanal)

Bolivia: canal 432 (Tigo satélite), canal 59 (COTAS), canal 516 SD y 715 HD (Tigo cable)

Chile: canal 894 HD (Movistar TV), canal 600 (TuVes), canal 163 SD y 845 HD (VTR), canal 196 (Claro TV)

Colombia: canal 311 (Click HD), canal 26 HD (Conexión Digital Express)

Costa Rica: canal 321 (Tigo), canal 120 (Cabletica), canal 230 (Telecable)

Ecuador: canal 658 SD y 1658 HD (DirecTV), canal 95 SD y 595 HD (Claro TV), canal 56 (Univisa), canal 125 (ETAPA), canal 211 SD y 743 HD (Grupo TV Cable), canal 57 (Servicable)

El Salvador: canal 321 (Tigo), canal 216 (Claro TV)

Honduras: canal 321 (Tigo)

Panamá: canal 387 SD y 1387 HD (Tigo), canal 266 SD y 700 HD (+Móvil)

Paraguay: canal 125 (Tigo), canal 67 (Claro TV)

Uruguay: canal 619 SD y 1619 HD (DirecTV), canal 522 (Montecable), canal 572 HD (TCC), canal 44 analógico, 113 SD y 322 HD (Telecable), canal 99 analógico, 336 digital y 891 HD (Del Faro TV Cable)

Venezuela: canal 119 (Inter), canal 503 HD (CANTV).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, ingresa a Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú (solo válido para territorio peruano). Desde el extranjero, se podrá ver por la señal de GolTV Play y recientemente a través de la plataforma Star Plus, ambos servicios también de streaming, con transmisión exclusiva fuera de Perú. En caso no tengas acceso a ninguna de estas vías, puedes mantenerte informado del minuto a minuto a través de La República Deportes.

Alianza Lima tiene la mejor defensa del torneo, mientras que Sporting Cristal ostenta el mejor ataque. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Star Plus?

Todos los usuarios de países de Latinoamérica (excepto Perú) con acceso a Star Plus podrán ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal ingresando al sitio web oficial y registrándose con su código de cliente. Este es el primer encuentro de la Liga 1 que emitirá el popular servicio de streaming.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El horario de inicio del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal será desde las 3.00 p. m. en territorio peruano. Revisa la guía completa de acuerdo a todos los países de la región.