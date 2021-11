Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿qué canal transmite la final de la Liga 1 Betsson ONLINE GRATIS?

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán la primera final de la Liga 1 2021. Victorianos y rimenses llegaron al duelo por el título tras conseguir la Fase 2 y Fase 1, respectivamente. El cotejo entre ambas escuadras significará también un duelo de pizarras entre Carlos Bustos y Roberto Mosquera. El técnico celeste parte con ventaja, pues ganó las dos veces en las que se enfrentaron en este 2021.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Playoff Liga 1 2021 - ida Alianza Lima vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Nacional de Perú ¿Qué canal lo transmite? Gol Perú (Perú), Star+ (Latinoamérica)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: árbitros designados

Función Réferi Árbitro principal Diego Haro Asistente 1 Jonny Bossio Asistente 2 Raúl López Cuarto árbitro Jesús Cartagena Árbitro adicional 1 Augusto Menéndez Árbitro adicional 2 Augusto Menéndez

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Gana Cristal Empate Gana Alianza Betsson 2.20 3.25 3.40 Te apuesto 2.20 3.30 3.35 Doradobet 2.25 3.00 3.40 Inkabet 2.25 3.20 3.40 Meridianbet 2.25 3.38 2.99

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal vía Gol Perú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde VER EN VIVO Alianza Lima vs. Sporting Cristal vía ESPN? (válido para Latinoamérica excepto Perú)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Para acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará este domingo 21 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario de la primera final de la Liga 1 2021 será el Estadio Nacional de Perú. El coloso de José Díaz fue inaugurado el 12 de julio de 1927 y tiene capacidad para albergar a 50.000 espectadores. Para el primer playoff podrán ingresar cerca de 13.000 hinchas.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: las veces que se vieron las caras en definiciones en este siglo