Partidos de hoy, domingo 21 de noviembre de 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Revisa en La República Deportes los partidos más esperados de la jornada, así como todos los goles y las jugadas destacas en los principales torneos. En nuestro país se va disputar la primera final nacional de la Liga 1 ente Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Otro encuentro que despierta interés de los fanáticos es en Italia dónde Inter vs. Napoli se enfrentarán por el liderato de la Seria A.

En LaLiga, otro partido entretenido será el Real Madrid vs. Granada dónde podremos ver en acción al peruano Luis Abram. Por otro lado, en la Premier League dos partidos concitan especial atención: Tottemham vs. Leeds United y Manchester City vs. Everton.

Inglaterra - Premier League

Manchester City vs. Everton

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 9.00 a. m.

Tottenham Hotspur vs Leeds United

Canal: Star+

Hora: 11.30 a. m.

España - LaLiga

Getafe vs Cádiz

Canal: Star+

Hora: 8.00 a. m.

Granada vs Real Madrid

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 10.15 a. m.

Elche vs Real Betis

Canal: Direct TV Sports

Hora: 12.30 a. m.

Real Sociedad vs Valencia

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Italia - Serie A

Sassuolo vs Cagliari

Canal: Star+

Hora: 6.30 a. m.

Bologna vs Venezia

Canal: Star+

Hora: 9.00 a. m.

Salernitana vs Sampdoria

Canal: Star+

Hora: 9.00 a. m.

Internazionale vs Napoli

Canal: Espn 3, Star+

Hora: 12.00 p. m.

Genoa vs Roma

Canal: Star+

Hora: 2.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Freiburg vs Eintracht Frankfurt

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Mainz 05 vs Köln

Canal: Star+

Hora: 11.30 a. m.

Perú - Liga 1

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Canal: Gol Perú.

Hora: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga

Arsenal vs Newell’s Old Boys

Canal: Espn Sur

Hora: 3.00 p. m.

Racing Club vs Colón

Canal: TyC Sports

Hora: 5.15 p. m.

Platense vs River Plate

Canal: Star+, AFA Play

Hora: 7.30 p. m.

Brasil - Brasileirao