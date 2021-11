Paolo Fuentes: “Será especial jugar el clásico ante Melgar, hoy apuesto a Cienciano”

A sus 25 años, Paolo Fuentes jugará en Cienciano del Cusco. Este año, el futbolista vistió los colores del Sport Boys, con el que logró la clasificación a Copa Sudamericana. No obstante, en su corta trayectoria, el deportista también pasó cuatro temporadas en el FBC Melgar. El defensa central conversó con La República para dar sus impresiones sobre su actual momento.

- ¿Qué evaluación haces de tu paso por Sport Boys y la clasificación?

Fue un año complicado pero positivo. Empecé lesionado, pero me recuperé en un buen momento. Siento que en lo futbolístico y personal me fue bien. Gracias a Dios se pudo lograr el objetivo más allá de las cosas complicadas que pasaron. Las cosas negativas unieron más al grupo. Hoy tengo un nuevo objetivo para lograr cosas importantes en Cienciano.

- ¿Fue complicado ganarte el puesto de titular en Boys?

Hubo un buen plantel, pero yo siempre tuve la premisa de trabajar, esforzarme y sumar donde me toque. A veces, las cosas se alinean y puedes demostrar, aportar ese granito de arena que necesita el equipo, así me gané el puesto

- ¿Por qué tomaste la decisión de firmar por Cienciano?

Cienciano es un equipo con mucha historia y tradición. Me motivó la copa internacional, tenía arreglo con Sport Boys, pero pasaron algunas cosas que no me gustaron. Apareció la propuesta de Cienciano y no lo pensé dos veces. Este año se está armando para pelear cosas importantes.

- ¿Será especial jugar ante Melgar el ‘clásico del Sur’?

Indudablemente que será un partido especial, pero hoy yo me debo y apuesto por Cienciano al cien por ciento y ojalá podamos ganar los clásicos.

- ¿Habrá posibilidad de volver a Melgar en el futuro?

No lo sé, se verá con el pasar del tiempo, hoy solo pienso en jugar bien en Cienciano. Hoy no está en mi mente la vuelta a Melgar.

- Cienciano es el ‘Papá de América’ por ser campeón de la Copa Sudamericana, torneo que jugará otra vez en el 2022.

Precisamente eso es lo que motiva a cualquier jugador para jugar en Cienciano, vamos a jugar Copa Sudamericana y la idea es hacer historia nuevamente.

- Los hinchas se han generado buenas expectativas con tu presencia en Cusco, ¿qué les puedes decir?

Agradezco a los hinchas por el apoyo, de mi parte tienen a un jugador que siempre se va a dar íntegro por los colores rojos. La actitud no se negocia, espero que todo nos vaya bien y juntos lograr cosas importantes, hacer historia.