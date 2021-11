Rodrigo Cuba: ”Mis decisiones van a ir en torno al bienestar de mi hija”

Rodrigo Cuba conversó con Teledeportes sobre el conocido caso de infidelidad por parte de su expareja, Melissa Paredes, y resaltó que el bienestar de su hija siempre será lo más importante para el actual jugador del Sport Boys .

“Creo yo que, más allá de si me incomodó o no, uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad, su familia y, en mi caso, mi hija. Evité hablar y declarar algo para no exponerla (a su hija), y consideraba que su bienestar era no hablar sobre el tema, guardar silencio y que se resuelva por la vía legal”, inició su intervención el ‘Gato’ sobre el tema con Paredes.

”Es un momento duro en el cual uno debe armarse de valor, recibir el respaldo de su familia, y eso fue vital. Yo me siento realmente bien. Se logró un buen acuerdo dentro de la situación, para Mía, que para mí es lo principal”, añadió.

Asimismo, dio a conocer lo importante que es su hija en su vida. “Es un amor incondicional que tengo por mi hija, un amor infinito. Es incalculable y no lo puedo expresar con palabras, es lo más lindo que me ha tocado sentir en mis 29 años. Yo doy la vida por ella y mis decisiones van a ir en torno a su bienestar. Considero que su bienestar es que yo esté a su lado acompañándola en su crecimiento, y más aún por el momento en el que nos encontramos”, expresó.

Finalmente, mencionó cómo superar el difícil momento. “Adaptarse lo más rápido que se pueda a esta nueva rutina y disfrutarla al máximo; para ello, uno debe concentrarse 100% en su trabajo”, concluyó.

Rodrigo Cuba disputará la Copa Sudamericana 2022 con Sport Boys, equipo por el que firmó hace unos días.