Julen Lopetegui entre los candidatos para suceder a Solskjaer en el Manchester United

Manchester United cayó derrotado 4-1 ante Watford y el ciclo de Ole Gunnar Solskjaer al frente del elenco red llegó a su fin. El técnico noruego fue cesado de sus funciones tras ganar solo uno de sus últimos siete encuentros y dejar a los diablos rojos en la séptima casilla de la Premier League.

Se barajan varios nombres de posibles reemplazos de Solskjaer. Sin embargo, uno de los que tendría mayores chances, según el medio británico The Athletic, sería Julen Lopetegui. La directiva del United se inclinaría por contratar al técnico español debido a lo complicado que sería cerrar con los otros candidatos.

El citado medio también explicó que Zinedine Zidane tendría la primera opción, pero su llegada no se daría en el corto plazo. Los otros candidatos, Mauricio Pochettino y Brendan Rodgers, actualmente dirigen al PSG y al Leicester, respectivamente. Por ello, sería difícil sacarlos de sus escuadras.

El supuesto interés por Lopetegui desde la Premier League no sería novedad. Tras el final de la temporada pasada, el Tottenham se puso en contacto con él e incluso estuvo dispuesto a pagar su cláusula de salida. No obstante, el español decidió no arribar a Londres por motivos familiares.