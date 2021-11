Inter vs. Napoli EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Serie A italiana

Inter vs. Napoli se miden EN VIVO en partido por la fecha 13 de la Serie A 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este domingo 21 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 12.00 p. m. de Perú desde el Estadio Giuseppe Meazza. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una cobertura del Inter vs. Napoli EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Ambos equipos disputarán un encuentro que vale algo más que simplemente tres unidades. Napoli puede perder el hecho de ser líder del torneo italiano; mientras que Inter no quiere desprenderse de los punteros.

Napoli llega a esta contienda primero con 32 puntos (en los últimos cotejos sumaron tres victorias y dos empates). Inter de Milan, por su parte, marcha tercero con 25.

Inter vs. Napoli EN VIVO: ficha del partido

Partido Inter vs. Napoli ¿Cuándo juegan? Domingo 21 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿A qué hora? 12.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star+

Inter vs. Napoli EN VIVO: posibles alineaciones

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

¿A qué hora juegan Inter vs. Napoli EN VIVO?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

¿En qué canales ver Inter vs. Napoli EN VIVO?

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Star+, ESPN Norte

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

¿Cómo ver Inter vs. Napoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Napoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.