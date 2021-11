Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: ¿dónde ver la primera final de la Liga 1 Betsson 2021?

Hoy inicia la fiesta deportiva. Alianza Lima vs. Sporting Cristal se juega esta tarde en el Estadio Nacional por la primera final de la Liga 1 Betsson desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Los dos mejores equipos a lo largo de la temporada se miden en un duelo crucial que puede marcar el rumbo de la segunda final del próximo fin de semana. Conoce aquí los pormenores de este importante compromiso que contará con la presencia de ambas hinchadas en el coloso de José Díaz.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal en vivo online?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV donde tendrás acceso a Gol Perú. Además, si te encuentras en el extranjero, Star Plus pasará el cotejo —no válido para Perú—.

Otra opción para mantenerte informado minuto a minuto es a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura GRATIS ONLINE del compromiso.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horario del partido

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de transmisión

El duelo Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido en territorio peruano por la señal de Gol Perú, canal exclusivo de la señal de Movistar (14 y 714). También podrás seguirlo a través de la aplicación streaming Movistar Play. Y en el extranjero por Star Plus (excepto Perú).

Alineaciones Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Montoya, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez, Ricardo Lagos, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. Entrenador: Hernán Barcos.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles; Percy Liza, Irven Ávila y Marcos Riquelme. Entrenador: Roberto Mosquera.

Con información de EFE

Árbitros del Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Diego Haro - Árbitro central

Jonny Bossio - Asistente 1

Raúl López - Asistente 2

Alianza Lima vs. Sporting Cristal historial de partidos