Carlo Ancelotti sobre Bale: “No es verdad que tengamos un enfrentamiento”

Carlo Ancelotti dio declaraciones a la prensa antes de viajar a Granada para que el Real Madrid se mida a los andaluces, equipo de nuestro compatriota Luis Abram, por la jornada 14 de la Liga Santander. Uno de los temas relevantes de la semana en la Casa Blanca viene siendo la nueva lesión de Gareth Bale tras volver a jugar con Gales.

El estratega italiano reconoció que pudo haber errores en la reincorporación del jugador al plantel tras una lesión: “La situación de Bale era clara. Tenía el alta, le evaluaron y creyeron que podía jugar. Puede que la evaluación no fuera la correcta. Queremos recuperarle porque pensamos que puede ser útil”, aseguró.

No fueron pocas las preguntas que se referían al capitán de la selección de Gales. Una de ellas hacía alusión a un posible trato de favor del futbolista hacia su combinado nacional frente a su club: “Pienso que como jugador de Gales Bale tiene un cariño especial, pero también quiere jugar con el Real Madrid. Por lo que he visto cuando entrenaba, tiene ganas de volver a jugar con nosotros”, precisó.

Asimismo, el entrenador del cuadro blanco sacó la cara por el jugador: “Tiene un carácter que tenemos que respetar. Si no quiere utilizar las redes sociales (para mandar mensajes a la afición) lo respeto. No está contento porque se ha lesionado otra vez. Juntos vamos a hacer lo máximo, porque no es verdad que tengamos un enfrentamiento. Haremos lo máximo para que se recupere lo antes posible”, aseveró.

Finalmente, se refirió al denso calendario internacional. “No es la primera vez que se juntan muchos partidos. No sé si es un sinsentido, sí sé que es demasiado. Tiene que cambiar. La dinámica actual no es la buena. Espero que cambie para bien con sentido, no la revés. Esto tiene que cambiar. No sé si la Superliga es la solución, pero algo hay que hacer”, finalizó ‘Carleto’.