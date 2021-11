Bolívar vs. The Strongest EN VIVO: hora y canales para ver el clásico boliviano

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO se juega por la jornada 26 de la Primera División de Bolivia 2021. El encuentro se disputará a partir de las 4.15 p. m. (hora peruana) y 5.15 p. m. (horario boliviano) con transmisión por TV vía Tigo Sports. Para que no te pierdas de este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará de las alineaciones confirmadas de ambos clubes, así como el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final.

Bolívar vs. The Strongest: ficha del partido

Partido Bolívar vs. The Strongest ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 4.15 p. m. (Perú), 5.15 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Bolívar vs. The Strongest?

En la región boliviana, el juego Bolívar vs. The Srongest se iniciará a las 5.15 p. m. (4.15 p. m. en el horario peruano). Consulta la siguiente guía para mantenerte al tanto desde otros países de la región:

Bolivia: 5.15 p. m.

México: 3.15 p. m.

Ecuador: 4.15 p. m.

Colombia: 4.15 p. m.

Perú: 4.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.15 p. m.

Venezuela: 5.15 p. m.

Argentina: 6.15 p. m.

Brasil: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Uruguay: 6.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Un nuevo capítulo de la mayor rivalidad futbolística de Bolivia será el choque estelar en la jornada 26 del torneo. Bolívar, cuarto puesto de la tabla de posiciones, tratará de seguir sumando a costa de The Strongest, escolta del líder Always Ready.

El conjunto celeste ocupa por ahora el último cupo a la Copa Libertadores del próximo año y atraviesa una sensacional racha de seis triunfos consecutivos, el más reciente de visita frente a Oriente Petrolero por 3-1.

El Tigre, por su parte, está a un solo punto por detrás del primer puesto. Ocho duelos seguidos sin perder tienen a los negriamarillos muy cerca del liderato. En su cotejo más reciente, superaron como locales al Blooming por 2-1.

Este año, Bolívar y The Strongest ya se enfrentaron por la primera rueda del certamen. Aquella vez, la victoria fue para el elenco atigrado, que se impuso 3-1 con un doblete del brasileño Willie y un tanto de su artillero Rolando Blackburn.

¿En qué canal ver Bolívar vs. The Strongest?

El duelo Bolívar vs. The Strongest será televisado en territorio boliviano por la señal de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la liga boliviana.

¿Cómo seguir Bolívar vs. The Strongest ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Bolívar vs. The Strongest, sintoniza la señal de Tigo Sports App, aplicativo desde el cual podrás acceder a la programación de Tigo Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Bolívar vs. The Strongest?

El escenario donde se jugará este clásico Bolívar vs. The Strongest será el Estadio Olímpico Hernando Siles, recinto deportivo ubicado en la ciudad de La Paz, sede habitual donde la selección boliviana disputa sus encuentros en condición de local.

Posibles formaciones de Bolívar vs. The Strongest

Bolívar: Cordano, Bejarano, Quinteros, Martins, Gutiérrez, Fernández, Granell, Justiniano, Saavedra, Ábrego y Ramos.

The Strongest: Vaca, Blackburn, Castro, Flores, Jusino, Martinez, Mateos, Sagredo, Villamil, Wayar y Willie.

Historial reciente de Bolívar vs. The Strongest