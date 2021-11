El padre de Riquelme sobre el argentino: “Pensé que nunca iba a jugar fútbol”

El apellido Riquelme fue noticia el último sábado, pero no por el exfutbolista de Boca Juniors Juan Román, sino por una peculiar escena que su padre, Jorge Riquelme, protagonizó en pleno partido del Xeneize contra Sarmiento, donde el patriarca interrumpió una transmisión en vivo para criticar a un periodista.

¿Qué pasó? Cuando aún se disputaba el duelo por la Liga Profesional de Argentina, ‘Cacho’ Riquelme irrumpió en una cabina de transmisión de la señal AM 990. “Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. (...) podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol”, dijo el padre del exfutbolista, quien defendió a Edwin Cardona de las críticas del periodista Roberto Leto.

“No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de jod***. Hablá cuando juegue. En el fútbol argentino no hay un jugador como él”, continuó furioso. Todo fue captado por el Instagram de Julio Pavoni. Luego del hecho, ‘Cacho’ declaró que todo fue una “tontería”, ya que lleva una larga amistad con el periodista y que ese tipo de discusiones es algo normal entre ellos, confesó.

En entrevista con TyC Sports, el padre del exfutbolista habló sobre su hijo y mencionó una frase curiosa: “ Pensé que nunca iba a llegar a jugar al fútbol. Lo veía muy lejos. Miraba a los jugadores de ese momento y decía ‘son una cosa increíble, no se puede jugar tanto’. Yo ya estaba orgulloso con que haya jugado en inferiores de Argentinos Juniors contra Boca y River”, dijo el padre de Juan Román.

Además, reconoció algunos rasgos del juego de Riquelme en Edwin Cardona, a quien defendió de las críticas. “Tiene cosas de Román”, mencionó ‘Cacho’ en el programa Abran cancha.