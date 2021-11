Farfán y su mensaje tras el triunfo de Alianza Lima: “No paramos hasta lograrlo todo”

Jugó los últimos 30 minutos de la final de la Liga 1 Betsson y, si bien no anotó, participó en algunas jugadas de peligro. Jefferson Farfán celebró, al igual que sus demás compañeros, el triunfo conseguido ante Sporting Cristal en la primera final que se disputo en el Estadio Nacional. La ‘Foquita’ ingresó al minuto 58 en reemplazo de Wilmer Aguirre.

Tras finalizar el partido, el seleccionado nacional no dudó en expresar su alegría por la victoria ante los celestes. El exfutbolista de Schalke 04 usó sus redes sociales para agradecer el aliento de toda la hinchada blanquiazul, que acudió al coloso de José Díaz.

“Esto no ha terminado, esto sigue, y esta banda sigue enfocada en el objetivo final. Gracias a esa hinchada, que, estemos donde estemos, no para de alentar. Con ustedes, no paramos hasta lograrlo todo. ¡Arriba Alianza!”, escribió la ‘Foquita’ en su cuenta de Instagram al lado de una foto.

Barcos celebra junto con la ‘Foquita’

Quien también se sumó a los festejos fue el atacante de Alianza Lima Hernán Barcos, quien realizó una transmisión en vivo desde el vestuario blanquiazul para celebrar la victoria por 1-0 ante Sporting Cristal.