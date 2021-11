Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO Gol Perú y Star+: minuto a minuto de la final de la Liga 1 Betsson

Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO disputan HOY, domingo 21 noviembre, el duelo de ida de la final de la Liga 1 Betsson a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El choque entre los íntimos y rimenses será televisado por Gol Perú y por el servicio streaming de Star+.

Asimismo, podrás seguir ONLINE GRATIS el Alianza Lima vs. Sporting Cristal a través de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, incidencias y goles de este vibrante partido.

En Vivo: Últimas noticias Alianza Lima vs. Sporting Cristal 11:29 Goles garantizados en la final de la Liga 1 Betsson Los últimos partidos Alianza Lima vs. Sporting Cristal se han caracterizado por incluir al menos un gol. La última vez que un duelo entre ambos finalizó 0-0, fue en el ya lejano 2013. 10:23 Estas son las cuotas de las casas de apuesta para la final entre Alianza Lima y Cristal BETSSON Gana Alianza Lima: 3,20 Gana Cristal: 2,30 Empate: 3,20. TE APUESTO Gana Alianza Lima: 3,10 Gana Cristal: 3,40 Empate: 2,32. DORADOBET Gana Alianza Lima: 3,10 Gana Cristal: 3,40 Empate: 2,33. 09:29 Rodrigo Pérez, exjugador de Alianza Lima envió mensaje previo a la final Rodrigo Pérez, exlateral de Alianza Lima y campeón nacional en el año 2006, envió mensaje de aliento al cuadro de La Victoria a pocas hora de la final ante Sporting Cristal. El marcador chileno fue pieza vital para el título nacional que alcanzaron los íntimos hace algunos años. 08:56 Wilmer Aguirre ya palpita la final entre Alianza Lima y Cristal Wilmer Aguirre ya vive la final entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El jugador blanquiazul sabe lo que es jugar finales ante los celestes. Ya lo hizo en el año 2003 y ahora tendrá la oportunidad de volver a disputar una nueva definición por un título nacional. 08:18 Horarios del Alianza Lima vs. Sporting Cristal Perú: 3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m. México: 2.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m. Paraguay: 4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. España: 9.00 p. m. 08:08 Día de la final de la Liga 1 Betsson Finalmente llegó el día. HOY domingo 21 de noviembre se jugará el partido de ida de la final entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los blanquiazules y celestes saldrán por un buen resultado que les permita llegar con tranquilidad para la revancha. El cotejo de esta tarde se disputará en el Estadio Nacional. 08:00 “Todos juntos”: el emotivo mensaje de Alianza Lima previo a la final ante Sporting Cristal El cuadro Blanquiazul en vió un mensaje en redes sociales a pocas horas de jugarse la primera final. 19:54 ¿Cómo se define al campeón de la Liga 1 en caso haya empate en goles y puntos? Lo primero que se debe saber es que el próximo domingo 28 de noviembre se conocerá al nuevo campeón del fútbol peruano sí o sí. No habrá partido extra. Al igual que en las finales de 2019 y 2020 levantará el título el equipo que sume más puntos en una serie de dos encuentros. En caso de igualdad de puntaje, la escuadra que anote más goles alzará el trofeo de la Liga 1 2021. No hay gol de visitante en esta serie. De persistir el empate en puntos y en diferencia de goles se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de no romperse la paridad se recurrirá a la definición por penales. 17:34 Recomendaciones para la final de la Liga 1 Betsson Para los asistentes al Estadio Nacional, la organización de la Liga 1 Betsson emitió las siguientes recomendaciones vía redes sociales. 16:12 Carlos Bustos destacó "regularidad de Alianza Lima" El técnico de Alianza Lima sostuvo que haber llegado a la final de la Liga 1 es un premio a la "regularidad" que mostró su equipo a lo largo del torneo. 15:27 ¿Quién resguardará el arco de Sporting Cristal en la final? Alejandro Duarte, fichaje del club celeste para esta temporada, será el titular frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional. El golero de 27 años ha sido indiscutible para Roberto Moquera en este 2021. 15:13 El mensaje de la Liga 1 para que la final sea una fiesta “Tomemos con responsabilidad el tan esperado regreso de los hinchas a los estadios en el Perú. Respetemos los protocolos de seguridad y digámosle no a la violencia”, fue el mensaje que envió la organización. 15:12 ¡Todo listo! Se definieron los árbitros para la final de la Liga 1 Árbitro principal: Diego Haro Asistentes: Jonny Bossio/Raúl López Árbitro adicional 1: Augusto Menéndez Árbitro adicional 2: Fernando Legario Árbitro asistente de reserva: Gabriela Moreno Asesor: César Escano 15:10 Pablo Míguez: “Contra Melgar nos dimos cuenta que estábamos para pelear el campeonato” El defensor se refirió a la evolución del equipo en el torneo. “Los objetivos fueron a corto plazo y a medida que pasaban los partidos el equipo fue encontrando una idea de juego. Tuvimos una primera fase muy buena, incluso pudimos haber llegado a la final. Para la fase 2, tuvimos posibilidad de prepararnos mucho más y los refuerzos nos ayudaron. Siempre la idea fue ir partido a partido”, manifestó el deportista a la revista del club. 10:54 ‘Chapita’ Blanco: “Las finales están para ganarlas” El exdelantero de Sporting Cristal se pronunció sobre la final ante Alianza Lima. “(...) las finales están para ganarlas. Alianza tiene jugadores de mucha experiencia a nivel local e internacional. Esos jugadores están acostumbrados a vivir estas instancias”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación. 10:52 El posible formación del equipo de Carlos Bustos para la final de la Liga 1 Este fue el once que probó el entrenador argentino previo al duelo ante Sporting Cristal Ángelo Campos; Pablo Míguez, Jefferson Portales, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Edgar Benítez, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. 23:29 La hinchada de Alianza se hace presente Un gran número de seguidores del elenco blanquiazul fueron captados en las calles haciendo cánticos de cara a la final con Sporting Cristal. 00:00 Waldir Sáenz: “Espero que Alianza pueda obtener el primer triunfo” El goleador histórico del cuadro blanquiazul se refirió al trascendental encuentro de este 21 de noviembre. “Ojalá se dé un buen partido, que la gente salga del estadio contenta con el espectáculo y espero que Alianza pueda obtener el primer triunfo para poder lograr el ansiado título”. 23:54 Sporting Cristal suma una baja para la final de la Liga 1 Alejandro González se perderá la primera final de la Liga 1 Betsson. Según RPP el uruguayo sufrió un desgarro que lo dejaría nocaut en lo que queda del 2021. Tampoco llegaría al duelo de vuelta. 23:50 ¿Cómo le fue a Sporting Cristal jugando en el Nacional en 2021? Los celestes disputaron cinco encuentros en el coloso de José Díaz: ganaron tres y empataron dos. 23:43 Se inicia la venta de entradas para la final Este viernes 19 de noviembre empezará la venta de entradas para la final de la Liga 1 2021. Estos son los precios: - Pullman: 350 soles - Occidente Central: 250 soles - Occidente Lateral: 200 soles - Oriente Central: 150 soles - Oriente Lateral: 120 soles - Sur: 59 soles - Norte: 59 soles. 14:01 Barcos y la expectativa de cómo será el partido El goleador blanquiazul palpita el encuentro del próximo domingo 21. 13:57 Lora envió un mensaje a los y las hinchas rimenses de cara a la final Respeto y cuidado ante todo para presenciar la primera final de la Liga 1. 13:53 Jhilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal "La final será distinta al último duelo que tuvimos frente a Alianza Lima en la Fase 2. Nos estamos preparando de la mejor manera para estos dos encuentros" 13:52 Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima "Es una responsabilidad muy grande jugar una final. Vamos a intentar llegar de la mejor manera posible". 13:49 Conferencia de prensa previa a la final de la Liga 1 Betsson Jhilmar Lora y Hernán Barcos comentan sobre la primera final que tendrán con sus equipos. 13:45 Como una final: Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 2-2 en la Copa Generación U-18 Los rimenenses se habían puesto en ventaja por 2-0 hasta el cierre del primer tiempo, pero los blanquiazules no se rindieron y lograron igualar el marcador. 18:55 ¿Cuándo se inicia la venta de entradas para el Alianza vs. Cristal? De acuerdo con el periodista José Varela, las entradas para la primera final se lanzarán para su venta al público este jueves 18 de noviembre. Foto: captura de Twitter 18:22 ¿Quiénes son las cartas de gol de Alianza Lima? Hernán Barcos, Wilmer Aguirre y Jefferson Farfán son los delanteros de los que dispone el entrenador Carlos Bustos como propuestas para marcar en la final contra Sporting Cristal. 17:24 Sporting Cristal también continúa con su preparación Bajo el mando del entrenador Roberto Mosquera, el cuadro celeste sigue ultimando detalles para el cruce frente a los íntimos. 16:34 Entrenamiento de Alianza Lima A cuatro días para la primera final, el equipo blanzuiazul continúa con su preparación luego de haber superado el brote de coronavirus en su plantel.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Final Liga 1 Betsson Alianza Lima vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Gol Perú y Star Plus.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En horario peruano, el choque Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido en territorio peruano la señal de Gol Perú, canal exclusivo de la señal de Movistar (14 y 714). También podrás seguirlo a través de la aplicación streaming Movistar Play, y en el extranjero por Star Plus.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal vía Gol Perú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Para acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.