WWE Survivor Series 2021 EN VIVO: ¿a qué hora y por qué canal ver el evento de lucha libre?

WWE Survivor Series 2021 se celebrará este domingo 21 de noviembre en el Barclays Center de Brooklyn, desde las 7.00 p. m. (horario peruano). El evento de lucha libre lo podrás ver por la señal de Star Action y Star Plus vía streaming, pero también tienes la opción de seguir el minuto a minuto de La República Deportes, que te informará con las incidencias más destacadas y el resultado de cada enfrentamiento de la velada.

Las estrellas de RAW y SmackDown se verán las caras en un evento que enfrenta las principales figuras de las dos marcas principales de WWE. La edición número 35 de Survivor Series tendrá como duelos de fondo los cruces entre Big E vs. Roman Reigns y Becky Lynch contra Charlotte Flair.

Ningún título de los campeones de cada división se pondrá en juego. En cuanto a las luchas por equipos, nombres como los de Kevin Owen, Seth Rollins, Bobby Lashley y Bianca Belair destacan por parte de RAW, mientras que de SmackDown sobresalen Drew McIntyre, Jeff Hardy y Sasha Banks.

Durante el último SmackDown, Big E atacó por sorpresa a Roman Reigns. Foto: WWE

¿A qué hora ver WWE Survivor Series 2021?

En territorio peruano, WWE Survivor Series 2021 se podrá sintonizar a partir de las 7.00 p. m. Consulta la guía de horarios para saber a qué hora seguirlo desde el resto del continente.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 22).

¿Dónde ver WWE Survivor Series 2021?

El canal encargado de televisar el evento WWE Survivor Series 2021 para Latinoamérica será Star Action, conocido anteriormente como Fox Premium Action.

¿Qué canal sintonizar para ver WWE Survivor Series 2021 vía Star Action?

DirecTV

Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador: canal 561 (SD), canal 1561 (HD).

Movistar TV

Colombia y Perú: canal 649 (SD), canal 928 (HD)

Chile: canal 648 (SD), canal 930 (HD).

Claro TV

Chile: canal 282 (SD), canal 782 (HD)

Colombia: canal 787 (SD), canal 789 (HD)

Perú: canal 82 (SD) canal 1630 (HD).

Becky Lynch y Charlotte tuvieron un altercado en el primer show de SmackDown de noviembre. Foto: WWE

¿Cómo seguir WWE Survivor Series 2021 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de WWE Survivor Series 2021 por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su programación los eventos televisados por el canal Star Action, o desde WWE Network. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte mediante la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde se desarrollará WWE Survivor Series 2021?

El escenario que acogerá el WWE Survivor Series 2021 será el Barclays Center, pabellón deportivo multiusos ubicado en el barrio de Brooklyn, Nueva York.

Cartelera completa de WWE Survivor Series 2021