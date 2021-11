Athletico Paranaense vs. RB Bragantino EN VIVO: minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana 2021

Athletico Paranaense vs. RB Bragantino EN VIVO se enfrentan por la gran final de la Copa Sudamericana 2021. El cotejo se disputará desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) y 5.00 p. m. (hora de Brasil y Uruguay) en el Estadio Centenario (Montevideo) con transmisión vía ESPN, DirecTV Sports+ y Star Plus. Puedes seguir este y otros partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con la narración minuto a minuto, recopilación de goles en video y alineaciones confirmadas de ambos clubes.

En Vivo: Athletico Paranaense vs. RB Bragantino 12:22 Restan menos de tres horas para la final de la Copa Sudamericana La organización del torneo promete un ambiente de fiesta para todos los asistentes al Estadio Centenario en la previa de esta gran final Athletico Paranaense vs. RB Bragantino.

Athletico Paranaense vs. RB Bragantino: ficha del partido

Partido Athletico Paranaense vs. RB Bragantino ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Brasil y Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? ESPN, DirecTV Sports+

¿A qué hora juegan Athletico Paranaense vs. RB Bragantino?

En territorio peruano, la final Athletico Paranaense vs. RB Bragantino se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Para Uruguay y Brasil, el encuentro empezará a las 5.00 p. m.

Llegó el día decisivo para Athletico Paranaense y RB Bragantino. El cotejo donde ambos clubes brasileños decidirán al nuevo campeón de la Copa Sudamericana tendrá como escenario al histórico Estadio Centenario de Montevideo, que también albergará la definición de la Copa Libertadores la próxima semana.

El Furacao persigue su segunda estrella del torneo continental tras el título ganado en el 2018 frente al colombiano Junior. Para llegar a esta instancia nuevamente, el cuadro rojinegro dejó en el camino a rivales como Peñarol y LDU. El saldo de su rendimiento es de 10 victorias y dos derrotas, con 21 goles a favor y siete en contra.

Los toros rojos, por su parte, se ilusionan con alcanzar su primer trofeo a nivel internacional. El conjunto blanco supo imponerse a rivales de mayor roce, como Independiente del Valle y Libertad, con un balance de nueve victorias, un empate y dos derrotas. Anotó 20 goles y recibió 11.

Athletico Paranaense y RB Bragantino se han visto las caras dos veces este año, la más reciente apenas hace dos semanas, con resultado de victoria para el conjunto de Paraná. El último triunfo de Bragantino sobre su rival de turno se remonta al 2012, por la Serie B de Brasil.

¿Qué canal transmite Athletico Paranaense vs. RB Bragantino?

En Sudamérica, los canales encargados de televisar el Athletico Paranaense vs. RB Bragantino serán ESPN y DirecTV Sports+.

¿Cómo seguir Athletico Paranaense vs. RB Bragantino ONLINE?

Para que no te pierdas la final Athletico Paranaense vs. RB Bragantino por internet, sintoniza las señales de ESPN Play, DirecTV GO o Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación la televisación de este duelo. En caso no tengas acceso a ninguno, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Historial reciente de Athletico Paranaense vs. RB Bragantino

RB Bragantino 0-2 Athletico Paranaense | 07.11.21

Athletico Paranaense 2-2 RB Bragantino | 10.07.21

RB Bragantino 0-1 Athletico Paranaense | 20.12.20

Athletico Paranaense 1-1 RB Bragantino | 02.09.20

RB Bragantino 2-1 Athletico Paranaense | 29.09.12.

¿Dónde juegan Athletico Paranaense vs. RB Bragantino?

El escenario que albergará esta gran definición entre Athletico Paranaense vs. RB Bragantino será el Estadio Centenario de Montevideo, recinto histórico que ha sido sede de importantes eventos como la Copa del Mundo, Copa América, etc.

Posibles alineaciones de Athletico Paranaense vs. RB Bragantino