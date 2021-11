Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Star Plus: hora y cómo seguir la transmisión ONLINE de la final

Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentarán este domingo 21 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (Perú). El duelo se desarrollará en el Estadio Nacional en el marco de la primera final de la Liga 1 Betsson.

La transmisión del partido estará a cargo de la plataforma de Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol peruano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

PUEDES VER: Esposa de Daniel Peredo publicó mensaje en Instagram tras resolución del Poder Judicial

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: historial

La lista de enfrentamientos entre ambas escuadras es amplia por su extensa historia en el fútbol peruano. Esta vez nos centraremos en las 10 más recientes, de los cuales existe una definición por el título nacional.

De este grupo, los íntimos lograron apenas dos victorias ante cinco del elenco bajopontino, tres empates cierran las estadísticas. En la temporada 2018, ambos equipos se cruzaron en la gran final donde Cristal se impuso en ambos partidos de ida y vuelta con resultados de 4-1 y 3-0.

En cuanto al cruce más fresco, este se dio el 24 de octubre de este año por la jornada 16 de la fase 2. Aquella vez el equipo de Mosquera se impuso 3-1 con un doblete de Marcos Riquelme y uno de Irven Ávila, los blanquiazules descontaron por medio de Hernán Barcos.

Hora del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal

La transmisión del cotejo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Para acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Precios de Star Plus en Perú

Estos son todos los paquetes para disfrutar el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la señal de Star Plus.