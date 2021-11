Ricardo Gareca, DT de la selección peruana: “Dependemos de nosotros mismos”

Culminar el año en el quinto lugar de la tabla de Eliminatorias le da tranquilidad a Ricardo Gareca, pues “se terminó mucho mejor de lo que se inició”. Perú, hoy en zona de repechaje al Mundial de Qatar 2022, depende de sí mismo para lograr el objetivo, así lo resalto el técnico de la ‘Bicolor’ tras dar un balance de lo que fue el 2021 para su plantel.

“Fue un año duro, durísimo para nosotros. Resultados que no eran los que esperábamos, pero así son las Eliminatorias, nada que nos sorprenda. Teníamos mejores expectativas, pero fuimos superando inconvenientes. Un buen final que nos hace estar expectantes para el próximo año” , dijo el ‘Tigre’ para luego hacer hincapié en que el equipo de todos está en condiciones de pelear por el boleto directo a la Copa del Mundo.

“No sirve mucho hacer cálculos ahora. No solamente Perú tiene necesidades, sino también Colombia (próximo rival). Siempre dependimos de nosotros mismos. Hacer cálculos o futurología no es mi estilo. No puedo hablar de clasificar, creo que estamos en posición buena para eso, pero tenemos que jugar e ir sorteando cada final y ver si llegamos con chances a la última final. Considero clave la diferencia de goles. Me enfoco en que la selección gane y se gana con goles”, acotó.

Christian Cueva es un de los jugadores más utilizados por Ricardo Gareca. Foto: EFE

Abrazo eterno

El ‘Tigre’ también se refirió a la celebración de Christian Cueva tras su gol ante Venezuela.

“Si Cueva hubiese hecho el gol en el otro lado, no sé si hubiese venido. No lo digo de modesto. Digo que hizo el gol, estábamos a poca distancia, giró y al primero que vio es a mí. Mi relación con los muchachos siempre ha ido creciendo, somos una familia, pero soy el entrenador, no soy el padre. Se les exige”, explicó tras referirse al buen momento de Gallese.

“Es un jugador de mucha personalidad, muy seguro, de mucha confianza y se lo transmite a todo el grupo. Lo han distinguido entre los mejores del mundo, bien merecido lo tiene. Es un arquero brillante”, argumentó el estratega que habló sobre la posibilidad de alargar su estadía en nuestro país, pues su contrato culmina en marzo del 2022. “Si tenemos fortuna de estar nuevamente en Mundial, se renueva hasta el término del Mundial. De no ocurrir, estoy libre para resolver lo que quiera. Perú siempre tiene prioridad por los años”, dijo y finalmente le pidió al Gobierno ver el Estadio Nacional lleno el próximo año.

Sabías que...

Presente. Gareca confirmó su presencia en la final de la Liga 1. “Vamos a quedarnos a ver la final. Me parece que se van a ver dos grandes partidos”, dijo.

A trabajar. El ‘Tigre’ confirmó que Perú jugará amistosos el próximo año.