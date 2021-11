Partidos de hoy, sábado 20 de noviembre de 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Revisa en La República Deportes los partidos más esperados de la jornada, así como todos los goles y las jugadas destacas en los principales torneos. Cristiano Ronaldo volverá a lucir su fútbol en la Premier League durante el Watford vs. Manchester United. Otro encuentro que despierta interés de los fanáticos es el Leicester City vs. Chelsea, así como el Liverpool vs. Arsenal, que estarán disponibles por ESPN y Star+.

En LaLiga, el Barcelona vs. Espanyol será el partido debut de Xavi Hernández con el buzo culé. Por otro lado, en la Serie A dos partidos concitan especial atención: Lazio vs. Juventus y Fiorentina vs. Milan. Este sábado 20 de noviembre también volverá la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense vs. Bragantino.

Inglaterra - Premier League

Leicester City vs. Chelsea

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 7.30 a. m.

Burnley vs. Crystal Palace

Canal: Star+

Hora: 10.00 a. m.

Norwich City vs. Southampton

Canal: Star+

Hora: 10.00 a. m.

Watford vs. Manchester United

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 10.00 a. m.

Newcastle United vs. Brentford

Canal: Star+, NUFC TV

Hora: 10.00 a. m.

Aston Villa vs. Brighton & Hove Albion

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 10.00 a. m.

Wolverhampton Wanderers vs. West Ham United

Canal: Star+

Hora: 10.00 a. m.

Liverpool vs. Arsenal

Canal: ESPN 2 Sur, Star+

Hora: 12.30 p. m.

España - LaLiga

Celta de Vigo vs. Villarreal

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 8.00 a. m.

Sevilla vs. Deportivo Alavés

Canal: DirecTV Sports Perú

Hora: 10.15 a. m.

Atlético Madrid vs. Osasuna

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 12.30 p. m.

Barcelona vs. Espanyol

Canal: DirecTV Sports Perú

Hora: 3.00 p. m.

Italia - Serie A

Atalanta vs. Spezia

Canal: Star+

Hora: 9.00 a. m.

Lazio vs. Juventus

Canal: ESPN Extra, Star+

Hora: 12.00 m.

Fiorentina vs. Milan

Canal: Star+

Hora: 2.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Bayer Leverkusen vs. Bochum

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Arminia Bielefeld vs. Wolfsburg

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Borussia Dortmund vs. Stuttgart

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Borussia M’gladbach vs. Greuther Fürth

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Union Berlin vs. Hertha BSC

Canal: Star+

Hora: 12.30 p. m.

Francia - Ligue 1

PSG vs. Nantes

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 11.00 a. m.

Rennes vs. Montpellier

Canal: Bet365

Hora: 3.00 p. m.

Copa Sudamericana

Atlético Paranaense vs. Bragantino

Canal: ESPN Sur, DirecTV Sports Perú

Hora: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga

Rosario Central vs. Atlético Tucumán

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 3.00 p. m.

Boca Juniors vs. Sarmiento

Canal: ESPN+, Star+, AFA Play

Hora: 5.15 p. m.

Central Córdoba SdE vs. Independiente

Canal: Star+, AFA Play

Hora: 7.30 p. m.

Brasil - Brasileirao

Chapecoense vs. Grêmio

Canal: Star+, Fanatiz Brasileirao

Hora: 5.00 p. m.

Fortaleza vs. Palmeiras

Canal: Star+, Fanatiz Brasileirao

Hora: 5.00 p. m.

Atlético Mineiro vs. Juventude

Canal: SPO Internacional, Star+

Hora: 5.00 p. m.

Atlético Goianiense vs. Ceará

Canal: ESPN Extra, Star+, Fanatiz Brasileirao

Hora: 7.00 p. m.

Internacional vs. Flamengo

Canal: SPO Internacional, Star+

Hora: 7.30 p. m.

Paraguay - Primera División