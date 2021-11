Gol Perú EN VIVO: Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la primera final de la Liga 1 Betsson

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se juega este domingo 21 de noviembre por la primera final de la Liga 1 Betsson. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Gol Perú y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: previa del partido

Alianza Lima y Sporting Cristal, los dos mejores clubes con creces del año en la liga peruana, se juegan desde este domingo el título de campeón nacional en el partido de ida de la final, un clásico limeño con muchas aristas.

Mientras que Cristal arrasó en la primera etapa de la temporada, Alianza lo hizo en la segunda, y eso les llevó a protagonizar este duelo decisivo.

Al equipo celeste le toca defender el título de campeón nacional que ya conquistó en 2020 de la mano también de Roberto Mosquera en el banquillo. Para el conjunto blanquiazul, la definición es la tercera final en cuatro años, tras las perdidas en 2018 ante Cristal, precisamente, y en 2019 frente a Binacional.

A ello se suma el orgullo herido del equipo aliancista, motivado por dar el golpe después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) restituyese a este histórico club peruano en la primera división y anulase el descenso que sufrió la anterior temporada por una arbitraria decisión de la Federación Peruana de Fútbol.

No obstante, el cuadro íntimo que dirige el técnico argentino Carlos Bustos no llega en las mejores condiciones para este decisivo encuentro, pues hace dos semanas un brote de COVID-19 afectó a una docena de jugadores y obligó a suspender por varios días los entrenamientos.

Entre los futbolistas contagiados se encuentra el delantero colombiano Arley Rodríguez, que se incorporó esta semana a las prácticas, por lo que probablemente Bustos confíe el ataque nuevamente a una pareja con trayectoria, como el argentino Hernán Barcos y Wilmer Aguirre, ambos de 37 y 38 años, respectivamente.

Los blanquiazules solo han perdido dos encuentros en todo el año, ambos frente a Cristal, cuyo técnico, Roberto Mosquera, planearía alinear el mismo once que en el último triunfo ante el Equipo del Pueblo, en el cual los rimenses se impusieron por 3-1 con un doblete del ariete argentino Marcos Riquelme.

Eso significaría que el mediapunta Alejandro Hohberg comenzará el encuentro en el banquillo, pese a que ya está recuperado de su reciente lesión, por lo que podría ser utilizado por Mosquera como revulsivo en el segundo tiempo.

Las únicas ausencias confirmadas en Cristal son las de los lesionados Martín Távara y Christopher Olivares, que no reaparecerán hasta la siguiente temporada.

Esta final supondrá el retorno del público a los estadios en la liga peruana, que llevaba casi dos años disputándose a puertas cerradas y con todos los partidos centralizados en la capital Lima para evitar el desplazamiento de los equipos por las distintas regiones.

Hasta ahora, solo los partidos de la selección peruana habían tenido espectadores, con un aforo limitado, como ocurrirá en esta ocasión, donde solo podrán ingresar cerca de 13.000 personas.

La confirmación de abrir las puertas del Estadio Nacional a los hinchas llegó apenas tres días antes de la primera final.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal un nuevo capítulo entre ambos se escribirá este domingo. Foto: Liga de Fútbol Profesional LFP

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Gol Perú y Star Plus

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: historial de partidos

Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal | 24.10.21

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima | 02.05.21

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 25.08.20

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 04.12.19

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 01.12.19

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 19.07.19

Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima | 24.02.19

Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima | 16.12.18

Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal | 12.12.18

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal | 17.09.18.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: rol arbitral

Diego Haro - Árbitro central

Jonny Bossio - Asistente 1

Raúl López - Asistente 2

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En horario peruano, el choque Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal un duelo de poder a poder. Foto: Liga de Fútbol Profesional LFP

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido en territorio peruano la señal de Gol Perú, canal exclusivo de la señal de Movistar (14 y 714). También podrás seguirlo a través de la aplicación streaming Movistar Play. Y en el extranjero por Star Plus.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal vía Gol Perú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV donde tendrás acceso a Gol Perú. Otra opción para mantenerte informado minuto a minuto es a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura GRATIS ONLINE del compromiso.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Para acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal (no válido en Perú), debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El escenario escogido para este compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal será en el Estadio Nacional, casa deportiva localizada en el Cercado de Lima, Perú, que cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: alineaciones probables

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Montoya, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez, Ricardo Lagos, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. Entrenador: Hernán Barcos.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles; Percy Liza, Irven Ávila y Marcos Riquelme. Entrenador: Roberto Mosquera.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: últimos cinco duelos

01.12.19 | Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal (Estadio Alejandro Villanueva)

04.12.19 | Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima (Estadio Nacional)

25.08.20 | Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima (Estadio Nacional)

02.05.21 | Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima (Estadio Nacional)

24.10.21 | Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal (Estadio Nacional)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: los pagos en las casas de apuestas

Jhilmar Lora y Hernán Barcos son figuras en sus equipos. Foto: Liga De Fútbol Profesional

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: las frases de los protagonistas

Hernán Barcos (Alianza Lima)

“Es una responsabilidad muy grande jugar una final. Vamos a intentar llegar de la mejor manera posible”.

“Va a ser un lindo partido porque jugarán dos equipos muy competitivos que quieren salir campeones”.

Jhilmar Lora (Sporting Cristal)

“La final será distinta al último duelo que tuvimos frente a Alianza Lima en la Fase 2. Nos estamos preparando de la mejor manera para estos dos encuentros”.

“Pedirle a los hinchas que se cuiden y respeten las normas de seguridad. Hay que decirle no a la violencia”.

Estas frases se pueden leer en la cuenta de Twitter oficial de la Liga de Fútbol Profesional.