ESPN EN VIVO Real Madrid vs. Granada: ¿cómo seguir el duelo de Luis Abram por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Granada EN VIVO se enfrentan este domingo 21 de noviembre por la fecha 14 de LaLiga Santander. El duelo tendrá como sede en el Nuevo Estadio Los Cármenes y será transmitido por las señal de ESPN. Para seguir la cobertura ONLINE gratis del compromiso, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás encontrar el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y los goles.

Real Madrid vs. Granada: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Granada ¿Cuándo juegan? Domingo 21 de noviembre ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nuevo Los Cármenes ¿En qué canal? ESPN 2

Real Madrid vs. Granada: la previa

Distintas necesidades. Luis Abram tendrá un duro desafío ante el Real Madrid por la fecha 14 de LaLiga Santander. El cuadro rojiblanco no atraviesa un buen presente en el torneo regular y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

El defensor peruano viene de jugar como titular ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 y se espera que esté desde el arranque ante el cuadro merengue. Con 11 unidades, los nazaríes ocupan el puesto 17 y solo han logrado dos triunfos en la competición.

Por su parte, el cuadro de Carlo Ancelotti tendrá que ganar como visitante para mantenerse como único líder del certamen. El conjunto capitalino tiene un partido menos que la Real Sociedad y Sevilla, líderes con 28 puntos, y, de ganar ante el Granada, llegaría a las 30 unidades.

Real Madrid vs. Granada: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Granada?

En territorio peruano, el duelo Real Madrid vs. Granada iniciará a las 10.15 a. m. Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países del extranjero.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Granada?

En Sudamérica, el canal que tendrá a su cargo la transmisión por TV del Real Madrid vs. Granada será ESPN 2.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Granada vía ESPN 2?

Si deseas seguir la transmisión del Real Madrid vs. Granada por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

¿Cómo ver Real Madrid vs. Granada por INTERNET?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Granada por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Granada: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema.

Granada: Luis Maximiano; Quini, Germán, Luis Abram, Carlos Neva; Rochina, Monchu, Gonalons, Alberto Soro; Jorge Molina y Luis Suárez.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Granada?

El encuentro Real Madrid vs. Granada se jugará en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, que pertenece al club del peruano Luis Abram.

Tabla de posiciones LaLiga Santander