Mavys Álvarez denuncia violación de Diego Maradona durante relación abusiva cuando era menor de edad

Mavys Álvarez Rego reveló que Diego Armando Maradona la violó cuando tenía 17 años en Cuba, su país natal. La cubana, que mantuvo una relación abusiva con el ‘Pelusa’ cuando ella era menor de edad, describió ese momento como el peor de su vida.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó“, dijo en diálogo con el medio argentino Infobae. También indicó que fue obligada a consumir cocaína y fue agredida físicamente con golpes sin que nadie del entorno del excapitán de la selección argentina interviniera.

Álvarez Rego llegó al país gaucho para repasar la declaración testimonial ante la justicia en el caso que inició a raíz de su denuncia por trata de personas. Dicho expediente, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, tiene a cinco personas acusadas, todas parte del entorno que acompañó a Maradona entre el 2000 y 2001 en su estadía en La Pradera de Cuba.

PUEDES VER: Diego Maradona sería eliminado de FIFA 22 por orden de la justicia argentina

La cubana cuenta que decidió contar lo que vivió hace 20 años por su hija, quien en la actualidad tiene la misma edad que su madre tenía cuando fue violentada. Asimismo, relató que cuando estuvo de visita en Buenos Aires en el 2001 no pudo conocer la ciudad porque no le permitían salir de su habitación de hotel. “Estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Estuve secuestrada. No conocí nada”, develó.

“No salía de mi habitación. Tenía seguridad pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme”, enfatizó Mavys. Ella visitó Argentina en noviembre de 2001. El objetivo del viaje era presenciar el partido en homenaje al ‘Diez’ realizado en La Bombonera. Sin embargo, la estadía se extendió porque, según contó, el astro del fútbol la obligó a someterse a una cirugía estética para aumentarle el tamaño de los senos pese a que no era su intención. Además, dicha intervención no tuvo la aprobación de ninguno de los padres a pesar de que es un requisito fundamental en el país por ella ser menor de edad.

También narró que Maradona la violentó físicamente y lo describe como una persona violenta. Incluso la indujo al consumo de cocaína. Todo ello la llevó al límite de pensar en quitarse la vida en varias ocasiones.

Finalmente, se dirigió a los hijos del astro argentino. “Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, concluyó.