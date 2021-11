Esposa de Daniel Peredo: “No importa que Movistar Deportes te negara mil veces y ante cámaras te lloraran”

La familia de Daniel Peredo ganó la demanda que le impusieron a media Networks Latin América S.A.C., que en su plataforma de Movistar Deportes tuvo al periodista deportivo como una de sus máximas figuras. Según Milagros Llamosas, esposa del desaparecido comunicador, la empresa no quiso reconocerle los derechos laborales de su difunto esposo. Esto la impulsó a buscar justicia.

Este sábado 20 de noviembre, después de varios meses de batallas en los tribunales, el Poder Judicial le dio la razón a Llamosas, quien usó su cuenta en Instagram para expresar los que le tocó vivir tras la pérdida de Daniel.

“La familia se respeta, se cuida. La justicia falló a favor del reconocimiento de los derechos laborales de mi esposo Daniel Peredo. No importa que Movistar Deportes te negara mil veces y ante cámaras te lloraran. El miedo caminó conmigo, se tradujo en coraje para seguir trabajando, criando y luchando por los derechos de mi familia”. empezó diciendo.

Milagros Llamosas dejó un extenso mensaje en Instagram luego que el PJ fallara a su favor.

Acto seguido confesó que los funcionarios de Movistar Deportes se desentendieron de los derechos laborales que le correspondía a su esposo que laboró por varios años y fue imagen en dicha empresa.