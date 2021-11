EN VIVO Chivas vs. Puebla ONLINE por el Apertura MX 2021 vía ESPN y Star+

Chivas vs. Puebla EN VIVO se miden este sábado 20 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por el repechaje del Apertura MX. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 10.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Chivas vs. Puebla: ficha del partido

Repechaje - Apertura MX ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México ¿Qué canal lo transmite? ESPN, Star+

Chivas vs. Puebla: árbitros designados

Función Réferi Árbitro principal Marco Antonio Ortiz Asistente 1 Michel Morales Asistente 2 Enríque Bustos Cuarto árbitro Óscar Masías VAR Gerardo Martínez

¿A qué hora juegan Chivas vs. Puebla por el repechaje del Apertura MX?

Chivas vs. Puebla se verán las caras por el repechaje del Apertura MX desde la 10.00 p. m. este sábado 20 de noviembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 10.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. ( PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Uruguay: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Argentina: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

España: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 4.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Qué canales transmiten el Chivas vs. Puebla?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Chivas vs. Puebla ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chivas vs. Puebla por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chivas vs. Puebla?

Para acceder a Star Plus para ver el Chivas vs. Puebla, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el Chivas vs. Puebla?

El duelo por el repechaje entre Chivas y Puebla se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. Este escenario deportivo fue inaugurado un 6 de octubre de 1968 y tiene capacidad para 51,726 espectadores.