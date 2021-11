Celta de Vigo vs. Villarreal EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partido de LaLiga?

Celta de Vigo vs. Villarreal se jugará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la jornada 14 de LaLiga Santander 2021-2022 desde el Estadio de Balaídos. La transmisión del partido va EN DIRECTO por internet vía ESPN 2 y Star Plus a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irá a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Celta de Vigo ante Villarreal?

Las urgencias del Celta, tras ganar únicamente uno de sus últimos seis encuentros, miden la reacción del Villarreal, que sigue sin obtener triunfo a domicilio. Su delicada situación clasificatoria, decimoquinto con un solo punto de ventaja sobre el descenso, no supone de momento una amenaza para el técnico Eduardo Coudet, en quien sigue confiando la directiva.

El ‘Chacho’ no podrá contar con el capitán Hugo Mallo, al que suplirá Kevin Vázquez en el lateral derecho ni con el internacional peruano Renato Tapia, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas. Eso despeja las dudas en el once, al que regresan Fran Beltrán y Santi Mina.

¿Cómo llega Villarreal ante Celta de Vigo?

El equipo de Unai Emery llegó al parón de selecciones tras ganar el partido en casa con el Getafe, una victoria que rompía una racha de cuatro partidos sin ganar. El equipo afronta ahora el reto de ganar su primer partido como visitante del curso, ya que no han sido capaces de obtener un triunfo todavía lejos de su estadio.

Tras este parón de selecciones, la buena noticia es que todos los futbolistas internacionales han regresado sin problemas. A esto, se suma la recuperación de Juan Foyth tras superar una rotura en los isquiotibiales. Los que no parecen estar recuperados para este duelo son los delanteros Gerard Moreno y Yéremy Pino, ya que siguen con problemas musculares.

Con información de EFE.

Celta de Vigo vs. Villarreal: ficha del partido

Celta de Vigo vs. Villarreal LaLiga Santander ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 20 de noviembre ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega Celta de Vigo vs. Villarreal por LaLiga Santander?

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a.. m. ( PT)

México: 7.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

Italia: 2.00 p. m.

Francia: 2.00 p. m.

Alemania: 2.00 p. m..

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Celta de Vigo vs. Villarreal en Perú: Star+, ESPN2 Sur

Celta de Vigo vs. Villarreal en España: Movistar Laliga, Movistar+

Celta de Vigo vs. Villarreal en Argentina: Star+, ESPN2 Sur

Celta de Vigo vs. Villarreal en Brasil: NOW NET e Claro, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil

Celta de Vigo vs. Villarreal en Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Celta de Vigo vs. Villarreal en Chile: ESPN2 Sur, Star+

Celta de Vigo vs. Villarreal en Colombia: ESPN Andina, Star+

Celta de Vigo vs. Villarreal en Ecuador: ESPN Andina, Star+

Celta de Vigo vs. Villarreal en México: Blue To Go Video Everywhere

Celta de Vigo vs. Villarreal en Paraguay: Star+, ESPN2 Sur

Celta de Vigo vs. Villarreal en Reino Unido: LaLigaTV

Celta de Vigo vs. Villarreal en Estados Unidos: ESPN+

Celta de Vigo vs. Villarreal en Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Celta de Vigo vs. Villarreal en Venezuela: Star+, ESPN Andina.

Celta de Vigo vs. Villarreal: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Villarreal vía ESPN en Sudamérica?

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Si quieres seguir en internet el Celta de Vigo vs. Villarreal, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante.

Para que no te pierdas la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Villarreal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. Villarreal?

Para acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. Villarreal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tendrá disponible contenido de tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Celta de Vigo vs. Villarreal: alineaciones probables

Celta de Vigo : Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Villarreal : Rulli; Serge Aurier, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Danjuma, Alcácer y Chukwueze o Dia.

¿Dónde se jugará el partido de Celta de Vigo vs. Villarreal?

El lugar donde se disputará el Celta de Vigo vs. Villarreal por la jornada 14 de LaLiga Santander es el Estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo, comunidad autónoma de Galicia, España.

