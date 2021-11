Boca Juniors vs. Sarmiento EN VIVO: cómo y dónde ver el partido por la Liga Profesional Argentina

Boca Juniors vs. Sarmiento se miden EN VIVO en partido por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina 2021 ONLINE EN DIRECTO este sábado 20 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 5.15 p. m. de Perú desde el Estadio La Bombonera. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Boca Juniors vs. Sarmiento EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Boca Juniors ganó en su partido más reciente por 0-3 ante Aldosivi después de haber perdido los dos choques anteriores en la liga. Ahora registra nueve triunfos en 20 encuentros (nueve ganados, seis empatados y cinco perdidos).

Boca ha perdido solo tres de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, por lo que de todas formas llega a este choque precedido de un buen estado de forma.

Sarmiento, por su parte, ha sido un equipo inconsistente y llega a este choque con dos derrotas consecutivas y solo tres triunfos en los últimos 10 partidos en todas las competiciones (tres ganados, tres empatados y cuatro perdidos).

Boca vs. Sarmiento EN VIVO: ficha del partido

Partido Boca vs. Sarmiento ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 20 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿A qué hora? 5.15 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star+

Boca vs. Sarmiento EN VIVO: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Juan Ramírez, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Sarmiento: Vicentini, Molina, Bravo, Mancinelli, Rasmussen, Alanis, Mainero, Chicco, Quiroga, Torres y Gondou.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sarmiento EN VIVO?

México: 4.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿En qué canales ver Boca vs. Sarmiento EN VIVO?

Argentina: TNT Sports, ESPN+

Bolivia: Star+, ESPN+

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App, Fox Sports Web, Star+

Chile: Star+, ESPN+

Colombia: Star+, ESPN+, ESPN2 Colombia

Ecuador: Star+, ESPN+

México: Fanatiz Mexico, ESPN+

Paraguay: Star+, ESPN+

Perú: ESPN+, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: ESPN+, Star+

Venezuela: Star+, ESPN+.

¿Dónde ver Boca vs. Sarmiento EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Sarmiento por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.