Atlético de Madrid vs. Osasuna: fecha, hora, canal en vivo por la fecha 14 de LaLiga Santander

Atlético Madrid vs. Osasuna se juega este sábado 20 de noviembre por la decimocuarta jornada de LaLiga Santander de España. El encuentro será en el estadio Wanda Metropolitano y está pactado para las 12.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 3 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Atlético Madrid vs. Osasuna: previa del partido

Los dirigidos por Diego Pablo Simeone intentarán recuperarse en la liga española luego del duro empate sufrido ante el Valencia en condición de visita por 3-3, antes del parón de selecciones por las Eliminatorias Qatar 2022. En aquel encuentro los rojiblancos dejaron escapar una diferencia de dos tantos de ventaja y solo acabaron ganando un punto.

Por su parte, Osasuna viene de cuatro partidos sin conocer la victoria: dos empates y dos derrotas. Su último partido fue ante la Real Sociedad —líder del torneo— y perdieron por 0-2. No obstante, este sábado querrán dar la sorpresa en el estadio de los colchoneros.

En la tabla de posiciones, Atlético de Madrid se ubica en cuarto lugar con 23 puntos, mientras que los rojillos marchan séptimos con 19 unidades.

Atlético Madrid vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Atlético Madrid vs. Osasuna: últimos encuentros

Atlético Madrid vs. Osasuna: rol arbitral

Partido: Atlético Madrid vs. Osasuna Rol José María Sánchez Martínez Árbitro central David Medié Jiménez Asistente 1 Santiago Jaime Latre Asistente 2

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Osasuna?

En horario peruano, el choque Atlético Madrid vs. Osasuna se disputará desde las 12.30 p. m. y en horario español a las 6.30 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

México: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 1.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Atlético Madrid vs. Osasuna EN VIVO?

El duelo Atlético Madrid vs. Osasuna será transmitido en territorio peruano por las señales de ESPN 3 y Star Plus. Conoce dónde podrás ver el enfrentamiento desde el extranjero:

Perú: ESPN 3 y Star Plus

Colombia: ESPN 3 y Star Plus

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN 3 y Star Plus

Bolivia: ESPN 3 y Star Plus

Ecuador: ESPN 3 y Star Plus

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: ESPN 3 y Star Plus

Argentina: ESPN 3 y Star Plus

Chile: ESPN 3 y Star Plus

Uruguay: ESPN 3 y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido: Premier Player HD

Luis Suárez y Manuel Sánchez son piezas claves en sus equipos. Foto: composición/ Atlético de Madrid/ Club Atlético Osasuna

¿Cómo ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Osasuna vía ESPN 3?

Para seguir el encuentro entre Atlético Madrid vs. Osasuna en vivo deberás sintonizar ESPN 3 en los siguientes canales de cable según en donde estés (territorio sudamericano).

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD).

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD).

Claro TV

Colombia (cable): 512 (SD) y 1512 (HD)

Chile (cable): 176 (SD) y 476 (HD)

Perú (cable): 66 (SD) y 524 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): 515 (SD) y 703 (HD)

Paraguay: 105.

Simple TV

Venezuela: 623 (SD) y 1623 (HD).

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Osasuna ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Atlético Madrid vs. Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Osasuna?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Osasuna, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Atlético Madrid vs. Osasuna?

El escenario escogido para este compromiso entre Atlético Madrid vs. Osasuna será en el Wanda Metropolitano, casa deportiva localizada en Madrid, España, que cuenta con una capacidad para más de 68.000 espectadores.

Atlético Madrid vs. Osasuna: alienaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko o Llorente, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente o De Paul, Koke, Lemar; Griezmann, Suárez y Carrasco.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Cote; Moncayola, Torró, Darko; Chimy Ávila y Kike García.

Con información de EFE

Atlético Madrid vs. Osasuna: los pagos en las casas de apuestas

Gana Atlético de Madrid Empate Gana Osasuna Betsson 1.40 4.75 8.50 Inkabet 1.42 4.40 8.50 Doradobet 1.45 4.33 7.50 Meridianbet 1.44 4.37 7.96 Te apuesto 1.39 4.10 7.20

Atlético Madrid vs. Osasuna: próximos partidos de los colchoneros

Atlético Madrid vs. Osasuna: próximos partidos de los rojillos

Tabla de posiciones de LaLiga 2021-2022